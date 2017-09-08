Roshen проведет первый после Майдана корпоратив

Топ-менеджмент кондитерской корпорации Roshen решил прервать трехлетнюю паузу и провести первый с 2013 года масштабный корпоратив.

Об этом рассказывается в статье "Украинской правды".

По данным источников УП, негласное табу на проведение подобных развлекательных мероприятий в компании наложили на фоне аннексии Крыма, начала войны на Донбассе и падения финансовых результатов Roshen. Но этой осенью кондитеры все же проведут светскую вечеринку, посвященную 21-летию президентской корпорации.

Празднование очередного дня рождения детища Петра Порошенко намечено на субботу, 9 сентября.

Оно пройдет подальше от посторонних глаз, в одном из резортов под Киевом. Место держат в строгом секрете, чтобы избежать возможного наплыва папарацци и любителей аэросъемки.

Приглашение по внутренней электронной почте получили около 500 человек. Сотрудников днем будут ждать автобусы у центрального офиса на Рыбальском полуострове, а затем повезут за город.

Президента на торжествах не ожидают.

"Едет только "рабочий класс" - топ-менеджмент, руководители отделов и менеджеры помельче. Без членов семей", - рассказал один из источников.

Известно, что подарки и премии на мероприятии раздавать не будут.

Мужчинам рекомендуется прийти в обычном костюме с нарядной сорочкой без галстука или в джинсах с рубашкой, джемпером или кардиганом, в туфлях или мокасинах. Женщинам – в брюках, костюме или нарядном платье, с туфлями на каблуке.

По данным источника УП, главным событием на закрытой вечеринке должно стать выступление двух блюзменов из Нью-Йорка – Лаки Петерсона (Lucky Peterson) и Дейва Филдса (Dave Fields). Украинских исполнителей не пригласили.

Участники нескольких украинских джаз- и блюз-бэндов говорят, что исполнители уровня Петерсона и Филдса могут запросить за выступление от 500 тысяч до 1 миллиона гривен.

Евгений Руденко, УП