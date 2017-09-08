ЗМІ повідомляють, що під час вибуху в авто Махаурі була відома модель
Жінкою, яка постраждала під час вибуху автомобіля на Бесарабці у Києві може бути відомою моделлю на ім’я Наталія.
Про це в коментарі 112 каналу сказала родичка постраждалої, волонтер Ксюша Кієвская.
Вона розповіла, що постраждалу звати Наталія, а 6-річного хлопчика - Антон.
"Її звати Наталія. Це всесвітньовідома модель. Тобто воно була обличчям Dior", - сказала Кієвская.
На запитання, яке прізвище має постраждала, вона відповіла: "Я не знаю, на якому вона зараз прізвищі".
За словами співрозмовниці телеканалу, дитину перевели в опікове відділення.
"Її (жінку) привезли без всяких документів, бо вона вся обгоріла. У неї розрив правого стегна. У неї дуже пошкоджена права рука, відірвана ліва п’ята, дуже пошкоджені тканини обличчя", - сказала Кієвская, додавши, що у постраждалоЇ нестійкий тиск.
"У дитини руки ноги цілі. Єдине – опік 1-го ступеня", - додала вона.
Раніше повідомлялося про вибух авто в центрі Києва.
Вибухнуло авто Toyota Camry з грузинськими номерами.
В авто було троє пасажирів. Чоловік загинув на місці, жінка з дитиною госпіталізовані.
Загиблим під час вибуху в автомобілі на Бесарабці у Києві був Темур Махаурі – член чеченського добровольчого батальйону імені Джоахара Дудаєва, який воював у зоні АТО.
Українська правда