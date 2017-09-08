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ЗМІ повідомляють, що під час вибуху в авто Махаурі була відома модель

П'ятниця, 8 вересня 2017, 21:20

Жінкою, яка постраждала під час вибуху автомобіля на Бесарабці у Києві може бути відомою моделлю на ім’я Наталія.

Про це в коментарі 112 каналу сказала родичка постраждалої, волонтер Ксюша Кієвская.

Вона розповіла, що постраждалу звати Наталія, а 6-річного хлопчика - Антон.

"Її звати Наталія. Це всесвітньовідома модель. Тобто воно була обличчям Dior", - сказала Кієвская.

На запитання, яке прізвище має постраждала, вона відповіла: "Я не знаю, на якому вона зараз прізвищі".

За словами співрозмовниці телеканалу, дитину перевели в опікове відділення.

"Її (жінку) привезли без всяких документів, бо вона вся обгоріла. У неї розрив правого стегна. У неї дуже пошкоджена права рука, відірвана ліва п’ята, дуже пошкоджені тканини обличчя", - сказала Кієвская, додавши, що у постраждалоЇ нестійкий тиск.

"У дитини руки ноги цілі. Єдине – опік 1-го ступеня", - додала вона.

Раніше повідомлялося про вибух авто в центрі Києва.

Вибухнуло авто Toyota Camry з грузинськими номерами.

В авто було троє пасажирів. Чоловік загинув на місці, жінка з дитиною госпіталізовані.

Загиблим під час вибуху в автомобілі на Бесарабці у Києві був Темур Махаурі – член чеченського добровольчого батальйону імені Джоахара Дудаєва, який воював у зоні АТО.

Українська правда

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Теми: Київвбивство
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