Хроніка 12 жовтня. ДТП на переїзді забирає 45 життів, а Росію визнають відповідальною за "Д/ЛНР"

Найцікавіше: 2001. Російська комісія визначила, що Ту-154 підбили зенітною ракетою 2010. Найкривавіша автокатастрофа в історії незалежної України забрала 45 життів 2016. ПАРЄ: Росія відповідає за дії "ДНР" та "ЛНР"

2001, п’ятниця

– Катастрофа літака Ту-154, у результаті якої загинули 78 пасажирів та членів екіпажу, сталася внаслідок влучення зенітної ракети. Про це заявили в російській комісії з розслідування причин катастрофи літака.

Секретар РНБО Євген Марчук погодився з висновками російських експертів. Відповідно до попереднього висновку, літак могло бути ненавмисно вражено ракетою С-200, яку випустили під час україно-російських військових навчань.

Катастрофа Ту-154 над Чорним морем сталася 4 жовтня. Російський літак, що виконував рейс з Тель-Авіва до Новосибірська, впав у море.

2002, субота

– У Києві відбулася чергова акція протесту опозиції "Повстань, Україно!", яка зібрала чимало активістів. Один із лідерів СПУ Йосип Вінський навіть здивувався, мовляв, "Київ – політично пасивне місто, не думав, що збереться повна площа".

Опозиція провела дійство під назвою "Народний трибунал", на якому "визнала" президента Леоніда Кучму винним у порушенні Конституції та законів і зажадала для нього довічного ув’язнення.

– Міліція затримала російського бізнесмена, власника низки українських обленерго Костянтина Григоришина. За словами його адвоката В'ячеслава Карташова, у задній кишені його брюк знайшли браунінг з патронами.

Нардеп Юрій Артеменко разом з групою підприємців назвав дії проти Григоришина провокацією, яку скоєно з метою заволодіти майном успішних підприємств.

2004, вівторок

– Кандидат у президенти Віктор Ющенко розповів про свій перший указ, який він підпише в разі перемоги після відставки уряду Віктора Януковича. Ющенко збирається посилити соціальний захист українців і підвищити прожитковий мінімум.

Передвиборча кампанія відгукується у масах. Один з активістів створив сайт анекдотів про Віктора Януковича – той швидко став популярним і доступ до нього заблокували. Інші зробили комп’ютерну гру, у якій два кандидати б’ються за можливість стати президентом.

2005, середа

– Давид Жванія заперечує слова Бориса Березовського про те, що він нібито просив того фінансувати демократичні інститути в Україні і вказував конкретні офшори для переказу грошей.

"Березовському все рівно, що він говорить! Він дуже хоче стати політиком, але ним не стане. Я теж можу розповісти, що пропонувалося під час різних розмов – але не буду, тому що я відбувся як політик, а не як шоумен".

– Отруєння Віктора Ющенка в 2004 році вже доведено, запевняє генпрокурор Святослав Піскун. За його словами, є справа не щодо отруєння Ющенка, а щодо спроби його навмисного вбивства.

2006, четвер

– "Наша Україна", яка заявила про перехід в опозицію, тепер готується створити тіньовий уряд. Хоч раніше про такі плани оголошували в БЮТ. А прем’єр Віктор Янукович підкреслив, що двері до Кабміну для міністрів-"нашоукраїнців" завжди відчинено.

2007, п’ятниця

– УП пише про нову тенденцію в Партії регіонів. Група Ріната Ахметова перестала грати домінуючу роль у партії.

За результатами парламентських виборів, свій вплив на Віктора Януковича формалізувала команда Дмитра Фірташа.

2009, понеділок

– Скандал з дипломом заступника голови СБУ Андрія Кислинського набирає обертів. У Міністерстві освіти підтвердили відсутність у нього диплома про вищу освіту. Громадська рада при СБУ вимагає відсторонити Кислинського від виконання повноважень – з метою збереження репутації Служби.

Сам фігурант скандалу закликає дочекатися результатів розслідування, яке проводить Головне управління держслужби.

2010, вівторок

– У Дніпропетровській області сталася автокатастрофа, наймасштабніша за кількістю жертв за всю історію незалежної України. Водій пасажирського автобуса "Еталон" проігнорував сигнал світлофора і виїхав на переїзд, де зіткнувся з потягом, що прямував зі швидкістю 82 км/год. Автобус протягло локомотивом на 300 метрів.

У салоні автобуса перебували 52 пасажира, 45 із них загинули. Сам водій вижив. 13 жовтня оголосили днем жалоби.

2011, середа

– Світ реагує на вирок Юлії Тимошенко, яку запроторили за ґрати на сім років. Європарламент терміново готується до дискусії щодо України. Євродепутати готові продовжити переговори про асоціацію, але підпишуть її лише в разі змін в Україні.

У Німеччині пропонують таке покарання для країни: забрати в неї можливість приймати Євро-2012. Український конгресовий комітет Америки закликав уряд США "заморозити активи антидемократичного режиму" і обмежити видачу віз.

А "Батьківщина" обіцяє масштабні акції спротиву у всіх регіонах України і працюватиме над декриміналізацією статей, за якими переслідують опозицію.

– Міліція не з народом. Такий висновок робить міжнародна правозахисна організація Amnesty International.

У її доповіді щодо ситуації в правоохоронних органах України йдеться про безкарність міліціонерів, катування затриманих і корупцію.

2012, п’ятниця

– Рівень політичної джинси напередодні парламентських виборів досяг апогею. Прихована реклама від кандидатів по мажоритарних округах стала з’являтися у ЗМІ у чотири рази частіше, ніж місяць тому.

Іноді ті ж самі тексти виходять у ЗМІ під різними заголовками. Улюбленою тематикою таких матеріалів є "допомога знедоленим".

– Серед школярів Сумщини проходить обласний конкурс творчих робіт, під час якого дітей змушують писати про здобутки влади після перемоги на виборах Віктора Януковича. А нагородження переможців конкурсу має відбутися напередодні парламентських виборів.

2013, субота

– Європа не підпише Угоду про асоціацію, якщо до цього часу не буде вирішено питання з відправкою ув’язненої Юлії Тимошенко на лікування в Європу. Про це заявив депутат Європарламенту Яцек Саріуш-Вольський.

2014, неділя

– Президент Петро Порошенко виступив зі зверненням щодо реалізації Мирного плану та зміцнення обороноздатності держави. Він наголосив, що найближчими днями розраховує на повне припинення вогню.

Вибори на Донбасі, за його словами, відбудуться, але після встановлення контролю над кордоном і за українськими правилами. Також Порошенко звільнив Валерія Гелетея з посади міністра оборони.

– Від обстрілів у Донецьку загинули 4 мирних жителя та постраждали 11 осіб, повідомляє міськрада.

– Український спортсмен Олег Верняєв став чемпіоном світу зі спортивної гімнастики. У вправах на брусах гімнаст показав "золотий" результат – 16,125 балів.

2015, понеділок

– Бойовики з ОРДЛО призначили місцеві псевдовибори на лютий та березень 2016 року. Це є прямим порушенням домовленостей "Нормандської четвірки", згідно з якими вибори може бути проведено виключно за українським законодавством.

– Україна повністю припиняє авіасполучення з Росією з 25 жовтня. У Мінінфраструктури назвали це відповіддю на те, що "Росавіація" обмежила польоти п’яти українських авіакомпаній і не пояснила причини.

2016, середа

– ПАРЄ ухвалила резолюцію по кількох важливих для України пунктах. Незважаючи на вимоги Мінських домовленостей, ПАРЄ вважає неможливим швидке проведення виборів на Донбасі.

Асамблея офіційно визнала, що Росія створила та контролює маріонеткові "ДНР" та "ЛНР", а тому несе відповідальність за їхні дії. ПАРЄ закликала країни ЄС зберігати санкції проти Росії попри економічні втрати.

Також Асамблея визнала нікчемними вибори до Держдуми Росії, що проводилися в Криму, і заявила, що дії Росії на окупованому півострові загрожують існуванню кримськотатарської громади.

А в самому Криму саме цього дня проводили чергову хвилю обшуків та арештів кримських татар.

Рустем Халілов, для УП