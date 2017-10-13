Головні новини дня – за 60 секунд

Викрадені прикордонники, міністр інфраструктури, новий прокурор АТО, російські гроші, Янукович, квоти на україномовний продукт і президент Чехії - новини, які обговорювали 13 жовтня.

Про викрадених прикордонників. Захоплених ФСБ Росії українських прикордонників Ігоря Дзюбака та Богдана Марцоня дійсно утримують спецслужби РФ. Це підтверджує відеозапис допиту українців, який оприлюднила служба російської ФСБ.

Також стало відомо, що зараз між Україною і Росією відбувається діалог щодо обставин потрапляння сумських прикордонників до РФ і шляхів їх повернення на батьківщину.

Про міністра інфраструктури. Національне антикорупційне бюро почало розслідування проти міністра інфраструктури Володимира Омеляна за підозрою в незаконному збагаченні.

Сам Омелян заявляє, що в його декларації немає порушень.

Про нового прокурора АТО. Новопризначений військовий прокурор АТО Олег Ціцак у 2011 році очолював тендерний комітет Міністерства надзвичайних справ, який проводив багатомільйонні закупівлі за сумнівною процедурою в одного учасника.

Про російські гроші. Національний банк України заборонив фінансовим установам здійснювати касові, в тому числі валютно-обмінні, операції з банкнотами та монетами Центрального банку РФ із зображенням об'єктів, розташованих на окупованій Росією території.

Про Януковича. Адвокат, наданий екс-президенту Віктору Януковичу державою, Максим Герасько каже, що не застав свого клієнта в Ростові-на-Дону за адресою, наданою стороною захисту раніше.

Про квоти на україномовний продукт. Закон, що зобов'язує загальнонаціональні телеканали транслювати не менше 75% ефіру державною мовою, набув чинності.

Про президента Чехії. Президент Чехії Мілош Земан заявив, що не збирається просити вибачення за свої висловлювання про "продаж" Криму.