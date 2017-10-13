Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Головні новини дня – за 60 секунд

П'ятниця, 13 жовтня 2017, 21:52

Викрадені прикордонники, міністр інфраструктури, новий прокурор АТО, російські гроші, Янукович, квоти на україномовний продукт і президент Чехії - новини, які обговорювали 13 жовтня.

Про викрадених прикордонників. Захоплених ФСБ Росії українських прикордонників Ігоря Дзюбака та Богдана Марцоня дійсно утримують спецслужби РФ. Це підтверджує відеозапис допиту українців, який оприлюднила служба російської ФСБ.

Також стало відомо, що зараз між Україною і Росією відбувається діалог щодо обставин потрапляння сумських прикордонників до РФ і шляхів їх повернення на батьківщину.

Про міністра інфраструктури. Національне антикорупційне бюро почало розслідування проти міністра інфраструктури Володимира Омеляна за підозрою в незаконному збагаченні.

Сам Омелян заявляє, що в його декларації немає порушень.

Про нового прокурора АТО. Новопризначений військовий прокурор АТО Олег Ціцак у 2011 році очолював тендерний комітет Міністерства надзвичайних справ, який проводив багатомільйонні закупівлі за сумнівною процедурою в одного учасника.

Про російські гроші. Національний банк України заборонив фінансовим установам здійснювати касові, в тому числі валютно-обмінні, операції з банкнотами та монетами Центрального банку РФ із зображенням об'єктів, розташованих на окупованій Росією території.

Про Януковича. Адвокат, наданий екс-президенту Віктору Януковичу державою, Максим Герасько каже, що не застав свого клієнта в Ростові-на-Дону за адресою, наданою стороною захисту раніше.

Про квоти на україномовний продукт. Закон, що зобов'язує загальнонаціональні телеканали транслювати не менше 75% ефіру державною мовою, набув чинності.

Про президента Чехії. Президент Чехії Мілош Земан заявив, що не збирається просити вибачення за свої висловлювання про "продаж" Криму.

Теми: МінінфраструктурипрокуратураЯнукович
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Федоров закликає українців збирати FPV-дрони вдома

У Румунії фермери блокують рух вантажівок на пункті пропуску з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
Мінінфраструктури
Мінінфраструктури ініціює скорочення дозволів на міжнародні пасажирські перевезення
Зернова ініціатива: РФ продовжує блокувати продовольство для світу – Мінінфраструктури
Лобізм забудовників: які послуги Кабмін надає під грифом "секретно" і не для всіх?
Останні новини
20:28
У Facebook виявили понад 100 фейкових роликів від імені Сунака
20:20
Федоров закликає українців збирати FPV-дрони вдома
19:52
Байден: США передали Ірану приватне повідомлення про напади хуситів
19:46
Зеленський поговорив із лідерами коаліції Болгарії
19:33
Туск: Очікуватиму від України допомоги у вирішенні ситуації на кордоні
19:25
відеоЗеленський обговорив із главою МЗС Франції спільне виробництво дронів і артилерії
19:05
У США продовжують заборону на польоти літака Boeing 737 MAX 9 – Reuters
18:49
Найбільше атак відбито в суботу на Мар’їнському і Авдіївському напрямках – Генштаб
18:45
ЗМІ: Двох українців не пустили до Німеччини з Польщі
18:38
У неділю в Україні невеликий сніг, морози до -18°
Усі новини...
Реклама: