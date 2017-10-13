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Главные новости дня – за 60 секунд

Пятница, 13 октября 2017, 21:52

Похищенные пограничники, министр инфраструктуры, новый прокурор АТО, российские деньги, Янукович, квоты на украиноязычный продукт и президент Чехии - новости, которые обсуждали 13 октября.

О похищенных пограничниках. Захваченных ФСБ России украинских пограничников Игоря Дзюбака и Богдана Марцоня действительно содержат спецслужбы РФ. Это подтверждает видеозапись допроса украинцев, которую обнародовала служба российской ФСБ.

Также стало известно, что сейчас между Украиной и Россией ведется диалог относительно обстоятельств попадания сумских пограничников в РФ и путей их возвращения на родину.

О министре инфраструктуры. Национальное антикоррупционное бюро начало расследование против министра инфраструктуры Владимира Омеляна по подозрению в незаконном обогащении.

Сам Омелян заявляет, что в его декларации нет нарушений.

О новом прокуроре АТО. Новоназначенный военный прокурор АТО Олег Цицак в 2011 году возглавлял тендерный комитет Министерства чрезвычайных ситуаций, который проводил многомиллионные закупки по сомнительной процедуре у одного участника.

О российских деньгах. Национальный банк Украины запретил финансовым учреждениям осуществлять кассовые, в том числе валютно-обменные, операции с банкнотами и монетами Центрального банка РФ с изображением объектов, расположенных на оккупированной Россией территории.

О Януковиче. Адвокат, предоставленный экс-президенту Виктору Януковичу государством, Максим Герасько говорит, что не застал своего клиента в Ростове-на-Дону по адресу, предоставленному стороной защиты ранее.

О квотах на украиноязычный продукт. Закон, обязывающий общенациональные телеканалы транслировать не менее 75% эфира на государственном языке, вступил в силу.

О президенте Чехии. Президент Чехии Милош Земан заявил, что не собирается просить прощения за свои высказывания о "продаже" Крыма.

Темы: МининфраструктурыпрокуратураЯнукович
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