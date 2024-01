Ассанж дає 20 тисяч євро за інформацію про вбивць журналістки на Мальті

Засновник WikiLeaks Джуліан Ассанж повідомив, що заплатить винагороду за інформацію, яка допоможе знайти убивць журналістки Дафне Каруана Галіції.

Про це він написав на своїй сторінці у Twitter.

"Я обурений новиною про те, що мальтійська журналістка, автор розслідувань і блогер Дафне Каруана Галиція була вбита сьогодні ввечері поряд із власним будинком бомбою, закладеною в її машині. Я дам винагороду в 20 тисяч євро за інформацію, яка дозволить викрити її вбивць", – заявив Ассанж.

Outraged to hear that Maltese investigative journalist+blogger Daphne Caruana Galizia has been murdered this afternoon not far from her home with a car bomb. I issue a €20k reward for information leading to the conviction of her killers. Her blog: https://t.co/XQCEXBKYn3 pic.twitter.com/ITHlBRzr0J