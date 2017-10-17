Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Ассанж дає 20 тисяч євро за інформацію про вбивць журналістки на Мальті

Вівторок, 17 жовтня 2017, 06:02

Засновник WikiLeaks Джуліан Ассанж повідомив, що заплатить винагороду за інформацію, яка допоможе знайти убивць журналістки Дафне Каруана Галіції.

Про це він написав на своїй сторінці у Twitter.

"Я обурений новиною про те, що мальтійська журналістка, автор розслідувань і блогер Дафне Каруана Галиція була вбита сьогодні ввечері поряд із власним будинком бомбою, закладеною в її машині. Я дам винагороду в 20 тисяч євро за інформацію, яка дозволить викрити її вбивць", – заявив Ассанж.

Як відомо, у понеділок, 16 жовтня, на Мальті невідомі підірвали автомобіль журналістки Дафне Каруани Галіції, яка писала про панамські офшори.

"Українська правда" у Threads

Теми: вбивство
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Федоров закликає українців збирати FPV-дрони вдома

У Румунії фермери блокують рух вантажівок на пункті пропуску з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
вбивство
Вбивство підлітків у Бердянську: окупанти не віддають рідним тіла для поховання
Суд виніс вирок організаторам вбивства Гандзюк: Мангер і Левін отримали по 10 років
Сили оборони перевіряють інформацію про ліквідацію генерала РФ Горячева
Останні новини
20:28
У Facebook виявили понад 100 фейкових роликів від імені Сунака
20:20
Федоров закликає українців збирати FPV-дрони вдома
19:52
Байден: США передали Ірану приватне повідомлення про напади хуситів
19:46
Зеленський поговорив із лідерами коаліції Болгарії
19:33
Туск: Очікуватиму від України допомоги у вирішенні ситуації на кордоні
19:25
відеоЗеленський обговорив із главою МЗС Франції спільне виробництво дронів і артилерії
19:05
У США продовжують заборону на польоти літака Boeing 737 MAX 9 – Reuters
18:49
Найбільше атак відбито в суботу на Мар’їнському і Авдіївському напрямках – Генштаб
18:45
ЗМІ: Двох українців не пустили до Німеччини з Польщі
18:38
У неділю в Україні невеликий сніг, морози до -18°
Усі новини...
Реклама: