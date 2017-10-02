Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Українців серед загиблих і поранених у Лас-Вегасі немає — посольство

Понеділок, 2 жовтня 2017, 19:59

За попередньою інформацією, громадян України серед потерпілих чи загибих у результаті стрілянини на музичному фестивалі в Лас-Вегасі немає.

Про це сказано в повідомленні посольства України в США в Twitter.

"Попередньо - українців серед загиблих чи поранених немає. Гаряча лінія - +1(415) 690 0460", - сказано в ньому.

Як відомо, на фестивалі кантрі поруч із казино Mandalay Bay в Лас-Вегасі сталася стрілянина.

Раніше повідомлялося про 50 загиблих і 400 поранених.

Українська правда

Теми: США
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Федоров закликає українців збирати FPV-дрони вдома

У Румунії фермери блокують рух вантажівок на пункті пропуску з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
США
США запровадили санкції проти топ-посадовця Сербії, який вважається "людиною Москви"
У Байдена назвали малоймовірним вступ України до НАТО, доки йде війна
Індія обжене економіки Японії, ФРН та США найближчі півстоліття - Goldman
Останні новини
20:50
Байден про прихід до влади уряду Туска в Польщі: Це дуже добре
20:28
У Facebook виявили понад 100 фейкових роликів від імені Сунака
20:20
Федоров закликає українців збирати FPV-дрони вдома
19:52
Байден: США передали Ірану приватне повідомлення про напади хуситів
19:46
Зеленський поговорив із лідерами коаліції Болгарії
19:33
Туск: Очікуватиму від України допомоги у вирішенні ситуації на кордоні
19:25
відеоЗеленський обговорив із главою МЗС Франції спільне виробництво дронів і артилерії
19:05
У США продовжують заборону на польоти літака Boeing 737 MAX 9 – Reuters
18:49
Найбільше атак відбито в суботу на Мар’їнському і Авдіївському напрямках – Генштаб
18:45
ЗМІ: Двох українців не пустили до Німеччини з Польщі
Усі новини...
Реклама: