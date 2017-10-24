Саакашвілі – Луценку: не треба видавати бажане за дійсне

Екс-президент Грузії Міхеіл Саакашвілі заявляє, що генпрокурор Юрій Луценко видає бажане за дійсне, говорячи про можливість його депортації.

Про це він написав у Facebook, коментуючи заяву Луценка про те, що міграційна служба відмовила Саакашвілі у статусі біженця.

"Генеральний прокурор Луценко остаточно забрехався! Щойно …він заявив, що Міграційна служба відмовила мені в праві перебувати в країні та мене можна депортувати", - написав Саакашвілі.

Він додав, що Міграційна служба йому "не те що не відмовляла", а досі не надала жодних документів, які оскаржували б його право перебувати в Україні.

"Кілька тижнів тому мої адвокати подали позов до суду про бездіяльність Міграційної служби та повне ігнорування моїх запитів! Цього четверга, 26 жовтня, у Львівському окружному адміністративному суді відбудеться слухання у цій справі", - написав Саакашвілі.

Він також порадив Луценку, який "не має вищої юридичної освіти" прочитати закон "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства".

"Там чорним по білому написано, що зараз мій статус в Україні повністю легальний – я особа, яка має постійне місце проживання на території України, користуюся усіма правами громадянина і депортувати з території України мене не можна", - сказав екс-президент Грузії.

"Юрію Віталійовичу, годі видавати бажане за дійсне, ці фантазії для посадової особи, особливо для генерального прокурора – дуже згубна риса", - підсумував Саакашвілі.

Як відомо, 11 вересня захист Саакашвілі подав до Державної міграційної служби заяву про визнання його особою, яка потребує додаткового захисту. По суті, це є проханням по політичний притулок.

Грузія вимагає екстрадиції Саакашвілі.

У рідній країні його звинувачують за 4 статтями: заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб і у великих розмірах (ст. 182 КК); зловживання становищем посадовою особою (ч.2 ст.332); зловживання службовим становищем, вчинене шляхом насильства або із застосуванням зброї (ст.333 і ст.117).

2 серпня Тбіліський міський суд заочно обрав для Саакашвілі запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

У липні президент Петро Порошенко позбавив українського громадянства екс-президента Грузії та екс-керівника Одеської облдержадміністрації Міхеіла Саакашвілі.

Підставою назвали те, що в 2015 році Саакашвілі нібито вказав недостовірну інформацію в заяві на отримання громадянства й не вказав інформацію про судимість. Сам політик заперечував, що підписувався під такою анкетою.

Саакашвілі планує відстоювати в суді українське громадянство. Громадянства Грузії він позбавлений.

19 вересня Саакашвілі передав адвокатами в АП заяву з вимогою видати йому 4 документи, потрібні для оскарження рішення президента у суді: документацію міграційної служби, копію указу про втрату громадянства, копію засідання комісії з питань громадянства, усі супровідні листи.

22 вересня Мостиський райсуд Львівської області визнав Саакашвілі винним у незаконному перетині державного кордону 10 вересня і присудив його до сплати штрафу в розмірі 200 неоподаткованих мінімумів (3400 грн).

Це рішення політик також хоче оскаржити.

24 жовтня генпрокурор Юрій Луценко заявив, що Саакашвілі вже можна депортувати.