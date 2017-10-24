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Саакашвили – Луценко: не надо выдавать желаемое за действительное

Вторник, 24 октября 2017, 15:20

Экс-президент Грузии Михэил Саакашвили заявляет, что генпрокурор Юрий Луценко выдает желаемое за действительное, говоря о возможности его депортации.

Об этом он написал в Facebook, комментируя заявление Луценко о том, что миграционная служба отказала Саакашвили в статусе беженца.

"Генеральный прокурор Луценко окончательно заврался! Только что... он заявил, что Миграционная служба отказала мне в праве находиться в стране, и меня можно депортировать", - написал Саакашвили.

Он добавил, что Миграционная служба ему "не то что не отказывала", а до сих пор не предоставила никаких документов, которые оспаривали бы его право находиться в Украине.

"Несколько недель назад мои адвокаты подали иск в суд о бездеятельности Миграционной службы и полном игнорировании моих запросов! В этот четверг, 26 октября, в Львовском окружном административном суде состоится слушание по этому делу", - написал Саакашвили.

Он также посоветовал Луценко, который "не имеет высшего юридического образования" прочитать закон "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства".

"Там черным по белому написано, что сейчас мой статус в Украине полностью легальный – я лицо, имеющее постоянное место жительства на территории Украины, пользуюсь всеми правами гражданина, и депортировать с территории Украины меня нельзя", - сказал экс-президент Грузии.

"Юрий Витальевич, хватит выдавать желаемое за действительное, эти фантазии для должностного лица, особенно для генерального прокурора – очень пагубная черта", - подытожил Саакашвили.

Как известно, 11 сентября защита Саакашвили подала в Государственную миграционную службу заявление о признании его лицом, нуждающимся в дополнительной защите. По сути, это просьба о политическом убежище.

Грузия требует экстрадиции Саакашвили.

В родной стране его обвиняют по 4 статьям: завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц и в больших размерах (ст. 182 УК); злоупотребление положением должностным лицом (ч.2 ст.332); злоупотребление служебным положением, совершенное путем насилия или с применением оружия (ст.333 и ст.117).

2 августа Тбилисский горсуд заочно избрал для Саакашвили меру пресечения в виде содержания под стражей.

В июле президент Петр Порошенко лишил украинского гражданства экс-президента Грузии и экс-руководителя Одесской облгосадминистрации Михэила Саакашвили.

Основанием назвали то, что в 2015 году Саакашвили якобы указал недостоверную информацию в заявлении на получение гражданства и не указал информацию о судимости. Сам политик отрицал, что подписывался под такой анкетой.

Саакашвили планирует отстаивать в суде украинское гражданство. Гражданства Грузии он лишен.

19 сентября Саакашвили передал адвокатами в АП заявление с требованием выдать ему 4 документа, необходимых для обжалования решения президента в суде: документацию миграционной службы, копию указа об утрате гражданства, копию протокола заседания комиссии по вопросам гражданства, все сопроводительные письма.

22 сентября Мостиский райсуд Львовской области признал Саакашвили виновным в незаконном пересечении государственной границы 10 сентября и обязал его заплатить штраф в размере 200 необлагаемых налогом минимумов (3400 грн).

Это решение политик также хочет обжаловать.

24 октября генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Саакашвили уже можно депортировать.

Темы: СаакашвилиЛуценко
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