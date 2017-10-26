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Князев о взрыве в Киеве Устройство включили дистанционно

Четверг, 26 октября 2017, 13:27

Взрывное устройство неподалеку от телеканала "Эспрессо" в среду вечером, вероятно, активировали дистанционно.

Об этом заявил глава Национальной полиции Сергей Князев 26 октября, сообщает пресс-служба Нацполиции.

По его словам, злоумышленники дистанционно включили взрывное устройство, установленное на припаркованном возле места взрыва мотороллере.

Пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец сказала "Украинской правде", что было применено самодельное взрывное устройство, созданное на базе автомобильной сигнализации. Об этом свидетельствуют остатки электронных плат на месте взрыва.

Устройство могло быть радиоуправляемым – но экспертизы еще продолжаются, отметила Максимец.

Князев также отметил, что Генеральная прокуратура квалифицировала как теракт взрыв, в котором погибли два человека и еще трое пострадали.

Оба погибших были сотрудниками полиции, отметил Князев.

"Так случилось, что во время этого теракта возвращался домой капитан полиции города Киева, метров сто не дошел до своего дома", – сообщил он.

Как известно, один из погибших – Руслан Кушнир, 1986 года рождения, который проходил службу в полку полиции особого назначения Киева и охранял народного депутата Игоря Мосийчука  У старшего сержанта полиции остались маленький ребенок и беременная жена.

Руслан Кушнир
Руслан Кушнир
МВД

Второй погибший – прохожий Михаил Мормиль, 1981 года рождения. По данным МВД, Михаил Мормиль работал следователем отдела Шевченковского райотдела, с 2006 года работал в Министерстве внутренних дел, до 2015 года был сотрудником юридического департамента МВД.

После увольнения из ведомства подполковник милиции Мормиль занимался частной юридической практикой.

Михаил Мормиль
Михаил Мормиль
МВД

Нардеп Игорь Мосийчук выжил, его после взрыва прооперировали.

Политолог Виталий Бала и еще одна пострадавшая от взрыва в Соломенском районе Киева также находятся в больнице.

Как известно, взрыв рядом с Мосийчуком продолжает ряд подрывов, которые произошли в Украине с июля 2016 года.

За более чем год жертвами взрывов, в частности, стали журналист Павел Шеремет, чиновник СБУ Александр Хараберюш, чиновник Минобороны Максим Шаповал, работник СБУ Юрий Возный, доброволец Али Тимаев.

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Алена Рощенко, УП

Темы: взрывКиевМосийчукКнязев Сергейполиция
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