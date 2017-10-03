МЗС вимагає від Росії припинити призов до війська на території окупованого Криму
Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест через намір Російської Федерації провести призов на військову службу на тимчасово окупованій території АР Крим і у міста Севастополь.
Про це йдеться у заяві відомства, оприлюдненій у вівторок ввечері.
У МЗС нагадали, що Генасамблея ООН у резолюції від 19 грудня 2016 року підтвердила факт незаконної окупації Криму і Севастополя Росією та закликала цю країну виконати свої зобов’язання згідно з міжнародним гуманітарним правом, міжнародними механізмами захисту прав людини, іншими договірно-правовими інструментами, стороною яких вона є.
"Звертаємо увагу, що, згідно з міжнародним гуманітарним правом, державі-окупанту забороняється примушувати осіб, котрі перебувають під захистом, служити в її збройних або допоміжних силах, так само, як і забороняється чинити тиск і вести пропаганду на користь добровільного вступу до армії", - зазначили у відомстві.
Дипломати розповіли, що у тематичній доповіді Управління Верховного комісара ООН з прав людини, опублікованій 25 вересня 2017 року, зафіксовані факти переслідувань окупаційною російською владою жителів Криму за відмову служити у російській армії.
"Вимушені констатувати чергове грубе порушення Російською Федерацією своїх міжнародних зобов’язань", - заявили в МЗС.
Українські дипломати вимагають від Росії скасувати призов на військову службу на тимчасово окупованій території Криму та Севастополя, забезпечити неухильне дотримання нею своїх міжнародних зобов’язань як держави-окупанта, а також у повній мірі виконати Резолюції ГА ООН від 27 березня 2014 року "Територіальна цілісність України" та від 19 грудня 2016 року "Ситуація з правами людини у Автономній Республіці Крим та місті Севастополь (Україна)".
Українська правда