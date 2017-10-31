Кияни пропонують дати скверу біля посольства РФ ім’я Окуєвої

Кияни ініціюють перейменування скверу біля російського посольства на честь Аміни Окуєвої, убитої під Києвом.

Відповідну петицію зареєстровано на сайті Київської міськради 31 жовтня.

"Скверу у Солом’янському районі біля Посольства Російської Федерації на перетині Повітрофлотського проспекту і вулиць Сурикова та Богданівської присвоїти ім’я загиблої від рук російських диверсантів 30 жовтня 2017 року Героя України Окуєвої Аміни Вікторівни", – пропонує петиція.

Станом на 13:44 її підтримали вже 8 осіб. Аби столична влада розглянула петицію, вона має набрати 10 тисяч підписів.

Між тим, на 10:00 середи, 1 листопада, на Михайлівській площі у Києві скликають мітинг під гаслом "Вимагаємо відповіді за кров побратимів". Учасники акції вимагатимуть результативного розслідування резонансних убивств.

Організатори мітингу також готують звернення з вимогою публічного оголошення статусу розслідувань резонансних убивств у встановлені законом терміни.

Як відомо, увечері 30 жовтня автомобіль екс-добровольців чеченського походження Аміни Окуєвої та Адама Осмаєва обстріляли під Глевахою Київської області. Аміні влучили в голову й вона загинула, її чоловік Адам поранений і перебуває у лікарні.

Повідомляють, що зловмисників було двоє.

Встановлено, що стріляли з автоматичної зброї.

Поліція порушила справу про замовне умисне убивство (п.11, ч. 2, ст. 115 ККУ).

Поки що правоохоронці розглядають дві основні версії убивства Окуєвої: дії російських спецслужб із метою дестабілізації ситуації і помста Адаму Осмаєву з Чечні.

У червні на Подолі у Києві в Окуєву та Осмаєва уже стріляли просто в їхній машині, тоді Аміна врятувала свого чоловіка, вистріливши в нападника.

Тоді поліція затримала Олександра Дакара за напад на Адама Осмаєва. За даними ЗМІ, нападник міг бути кілером "Дінго", який вбив охоронця президента Чечні Рамзана Кадирова.

Нападнику оголосили підозру. Тоді Окуєва вважала, що напад на Осмаєва здійснив досвідчений кілер, якого готували в ФСБ або ГРУ РФ.

Після вбивства Окуєвої у поліції повідомили, що Аміна та Адам відмовилися від охорони попри після попередній напад.

25 жовтня у Солом’янському районі Києва стався вибух, під час якого загинули двоє чоловіків і постраждали троє осіб, серед який і нардеп Ігор Мосійчук. Окуєва була помічницею Мосійчука.

Цьому вибуху передували низка смертоносних вибухів у різних куточках України.

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Олена Рощенко, УП