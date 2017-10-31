Киевляне предлагают дать скверу возле посольства РФ имя Окуевой

Киевляне инициируют переименование сквера у российского посольства в честь Амины Окуевой, убитой под Киевом.



Соответствующая петиция зарегистрирована на сайте Киевского горсовета 31 октября.



"Скверу в Соломенском районе возле Посольства Российской Федерации на пересечении Воздухофлотского проспекта и улиц Сурикова и Богдановской присвоить имя погибшей от рук российских диверсантов 30 октября 2017 года Героя Украины Окуевои Амины Викторовны", – предлагает петиция.



По состоянию на 13:44 ее поддержали уже 8 человек. Чтобы столичные власти рассмотрели петицию, она должна набрать 10 тысяч подписей.



Между тем, на 10:00 среды, 1 ноября, на Михайловской площади в Киеве созывают митинг под лозунгом "Требуем ответа за кровь побратимов". Участники акции потребуют результативного расследования резонансных убийств.

Организаторы митинга также готовят обращение с требованием публичного оглашения статуса расследований по резонансным убийствам в установленные законом сроки.

Как известно, вечером 30 октября автомобиль экс-добровольцев чеченского происхождения обстреляли под Глевахой Киевской области. Амине попали в голову и она погибла, ее муж Адам ранен и находится в больнице.



Сообщают, что злоумышленников было двое.

Установлено, что стреляли из автоматического оружия.



Полиция возбудила дело о заказном умышленном убийстве (п.11, ч. 2, ст. 115 УКУ).

Правоохранители рассматривают две основные версии убийства Окуевой: действия российских спецслужб с целью дестабилизации ситуации и действия месть Адаму Осмаеву из Чечни.



В июне на Подоле в Киеве в Окуеву и Осмаева уже стреляли прямо в их машине, тогда Амина спасла своего мужа, выстрелив в нападавшего.



Тогда полиция задержала Александра Дакара за нападение на Адама Осмаева. По данным СМИ, нападавший мог быть киллером "Динго", который убил охранника президента Чечни Рамзана Кадырова.

Нападавшему объявили подозрение. Тогда Окуева считала, что на Адама Осмаева совершил нападение опытный киллер, которого готовили в ФСБ или ГРУ РФ.

После убийства Окуевой в полиции сообщили, что Амина и Адам отказались от охраны, несмотря на предыдущее нападение.

25 октября в Соломенском районе Киева произошел взрыв, во время которого погибли двое мужчин и пострадали три человека, среди которых и нардеп Игорь Мосийчук. Окуева была помощницей Мосийчука.



Этому взрыву предшествовали ряд смертоносных взрывов в разных уголках Украины.

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Убийство Амины Окуевой

Алена Рощенко, УП