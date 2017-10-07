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У Вінницькій області на хабарі викрили головного держвиконавця

Субота, 7 жовтня 2017, 03:43

Співробітники СБУ викрили на хабарі головного державного виконавця одного з відділів Державної виконавчої служби Вінниці.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

"Правоохоронці встановили, що посадовець вимагав 80 тисяч гривень у мешканця Вінниці, який виступив поручителем згідно з кредитним договором. У випадку відмови сплачувати гроші держвиконавець погрожував нібито повторним відкриттям раніше закритого виконавчого провадження та стягненням з поручителя 400 тисяч гривень кредитного боргу", - йдеться в повідомленні.

Оперативники спецслужби затримали зловмисника під час отримання частини хабара в розмірі 40 тисяч гривень.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 (Одержання хабара в особливо великому розмірі або службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище) КК України.

Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру у вчиненні злочину. Тривають слідчо-оперативні дії.

                                                       

Теми: СБУхабар
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