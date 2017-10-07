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"Єврооптимісти": Парубій порушив регламент, підписуючи закон про Донбас

Субота, 7 жовтня 2017, 19:00
Єврооптимісти: Парубій порушив регламент, підписуючи закон про Донбас

Міжфракційна група "Єврооптимісти" заявила, що спікер Верховної Ради Андрій Парубій підписав закон про особливі умови місцевого самоврядування в окремих регіонах Луганської і Донецької областей з порушеннями регламенту.

Про це "Єврооптимісти" повідомили у Facebook.

"У п'ятницю Андрій Парубій необґрунтовано завчасно закрив засідання, а також підписав законопроект №7164 одразу після його ухвалення, порушивши процедури, закладені в регламенті, та імперативні норми про строки", - йдеться у повідомленні.

За словами групи, згідно з регламентом, спікер ВР підписує поданий на підпис закон не раніше двох і не пізніше п'яти днів з дня його подання. Тому, як заявляють депутати, підписуючи закон у день його ухвалення, Парубій обмежив право народних обранців у дводенний строк звернутися до голови ВР з обґрунтованою пропозицією про внесення уточнень до ухваленого закону.

"На нашу думку, такі грубі порушення регламенту нівелюють та підривають довіру до вищого законодавчого органу і є неприпустимими. Саме тому ми вимагаємо від регламентного комітету принципово поставитися до порушення регламенту та вжити всіх необхідних заходів, що передбачені законодавством", - наголосила група.

Як повідомлялося, спікер Верховної Ради Андрій Парубій підписав закон про продовження дії особливих умов місцевого самоврядування в ОРДЛО 6 жовтня, тобто у день ухвалення закону.

Народний депутат від "Свободи" Юрій Левченко наполягає, що спікер не мав права підписувати цей документ, оскільки не минуло двох днів, відведених на можливе оскарження закону.

Теми: законодавствоДонбас
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