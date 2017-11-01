Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Суд в Іспанії викликав усунене керівництво Каталонії на допити

Середа, 1 листопада 2017, 01:17

Національний суд Іспанії видав повістки на імена усуненого з посади президента Каталонії Карлеса Пучдемона і ще 13 членів його уряду, так само усунених із посад, на допити.

Про це пише Радіо Свобода.

Суд у Мадриді починає розглядати звинувачення проти колишніх регіональних посадовців у заколоті, підбурюванні до заколоту і розтраті державних чи громадських коштів у зв’язку з їхніми діями навколо референдуму про незалежність Каталонії і подальшого самочинного проголошення цієї незалежності.

Колишні посадовці викликані на допити на 2 і 3 листопада.

Як відомо, сам Пучдемон нині перебуває у столиці Бельгії Брюсселі. Він заявив, що не проситиме політичного притулку в цій країні, однак в Іспанію не повернеться.

За його словами, те, наскільки довго він лишатиметься в Брюсселі, залежить від гарантій чесного судового процесу. Тільки-но вони будуть забезпечені, "ми негайно повернемось".

Нагадаємо, у вівторок Пучдемон погодився на скликані Мадридом вибори в регіоні.

Дострокові вибори у Каталонії Мадрид призначив на 21 грудня цього року, розпустивши каталонський парламент. На цей крок іспанський уряд пішов після того, як парламент Каталонії проголосив незалежність республіки.

"Українська правда" у Threads

Теми: Каталонія Іспанія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
Каталонія
Колишній лідер Каталонії повернувся до Італії на суд про екстрадицію
Суд в Італії звільнив екслідера Каталонії, але він не має покидати Сардинію
На Сардинії затримали ексглаву уряду Каталонії
Останні новини
23:14
У Ростові масштабний блекаут, ввели графік подачі світла
22:47
На Херсонщині в суботу поранено 60-річного чоловіка
22:28
Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити
22:07
У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною
21:55
Шмигаль: Угода з Британією двостороння, Україна теж захищатиме друга в разі атаки
21:28
Євросоюз відреагував на вибори на Тайвані
20:50
Байден про прихід до влади уряду Туска в Польщі: Це дуже добре
20:28
У Facebook виявили понад 100 фейкових роликів від імені Сунака
20:20
Федоров закликає українців збирати FPV-дрони вдома
19:52
Байден: США передали Ірану приватне повідомлення про напади хуситів
Усі новини...
Реклама: