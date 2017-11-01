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У Мін’юсті відзвітували про роздачу боргів за рішеннями ЄСПЛ

Середа, 1 листопада 2017, 04:56

Міністерство юстиції за 3,5 роки повністю погасило борги перед українськими громадянами за рішеннями Європейського суду з прав людини, більшість з яких були ухвалені у період з 2008 по 2013 роки.

Про це повідомляє прес-служба Мін'юсту.

За словами заступника міністра юстиції України - уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини Івана Ліщини, українській державі у спадок від попередньої влади залишилися понад 3000 рішень Європейського суду з прав людини на користь українських громадян, які роками ігнорувалися владою.  

"Здебільшого – це типові справи щодо невиконання державою рішень національних судів. Ці рішення ЄСПЛ виносилися на підставі того, що попередня влада в країні впродовж 20 років приймала популістські закони, які стосувалися пільг для чорнобильців, афганців та дітей війни, введення мораторію на виконання певними суб’єктами рішень національних судів", - пояснив він.

"Дане законодавство не було підкріплене фінансовою спроможністю держави виконувати взяті на себе зобов’язання. Така ситуація і стала причиною того, що ЄСПЛ порушував справи за поданнями тисяч українців і виносив рішення про стягнення з України відповідної заборгованості", - зазначив Ліщина.

Він наголосив, що починаючи з 2014 року, вперше за роки незалежності, Міністерство юстиції почало масштабну роботу з врегулювання такого роду справ. За цей час кошти за позовами ЄСПЛ були виплачені українським громадянам у повному обсязі.

Загалом з 2014 року, як повідомляє міністерство, урядом було надіслано до Європейського суду з прав людини 414 декларацій щодо укладення дружнього врегулювання спору. За цей період ЄСПЛ прийняв рішення про дружнє врегулювання спору щодо 1 236 заяв на суму 1,4 млн євро та 21 тис. гривень справедливої сатисфакції.

Теми: Мін'юстправа людини
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