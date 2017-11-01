Під час теракту у США українці не постраждали – посольство
Громадян України серед постраждалих у результаті теракту в Нью-Йорку немає.
Про це повідомляє Посольство України в США у Facebook.
"За попередньою інформацією, українських громадян серед загиблих чи поранених немає", - йдеться в повідомленні.
Відзначається, що у результаті навмисного наїзду вантажівки загинули 8 людей.
Як повідомлялося, в Нью-Йорку невідомий навмисно наїхав на орендованій вантажівці на людей біля Всесвітнього торгового центру в нижньому Манхеттені. Потім вийшов з машини, з травматичною зброєю в руках. Підозрюваний був поранений поліцією і взятий під варту.
Загинули 8 осіб і серйозно поранені 11.
Мер Нью-Йорка Білл де Блазіо назвав інцидент терактом.
Пізніше ЗМІ повідомили, що наїзд на людей в Нью-Йорку скоїв чоловік на ім'я Сайфулло Хабібулайович Саїпов, який прибув в США з Узбекистану.
Поліція знайшла свідчення причетності терориста, який вчинив наїзд на людей в Нью-Йорку, до ІДІЛ.