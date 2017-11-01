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Харківський паб рознесли футбольні фанати – поліція

Середа, 1 листопада 2017, 12:13

У харківському рок-пабі "Стіна" в ніч на 1 листопада побилися голландські та українські футбольні уболівальники.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

У барі на вулиці Римарській розбили 4 вікна та порушили обстановку всередині приміщення.

Повідомлення про бійку у пабі "Стіна" надійшло до поліції 31 жовтня о 23:16. Приїхавши туди, працівники поліції встановили, що конфлікт стався між голландськими та українськими уболівальниками.

Паб
Паб "Стіна"
Фото - Макс Буренок

До Шевченківського відділу поліції доставили 52 особи для встановлення усіх обставин конфлікту.

Подію зареєстрували у Журналі єдиного обліку правопорушень, триває перевірка.

Як повідомляється у Facebook, рок-паб продовжує працювати.

Користувачі соцмережі зазначають, що "Стіна" "єдиний патріотичний паб Харкова, місце зустрічей волонтерів, правосеків і добровольців".

Поліція також зазначає, що 1 листопада о 21:45 у Харкові відбудеться матч між командами "Шахтар" (Україна) та "Фейеноорд" (Нідерланди).

"Очікується, що спортивне свято відвідають близько 25 тисяч вболівальників. Охорону порядку забезпечуватимуть більше 1300 працівників Нацполіції, 450 військовослужбовців Нацгвардії, 200 курсантів Університету повітряних сил ім. Кожедуба та 250 курсантів Харківського університету внутрішніх справ", – інформує поліція.

Працівники поліції закликають громадян не порушувати порядок та дотримуватися закону.

Олена Рощенко, УП

Теми: Харківспортфутбол
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