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Аваков про стосунки з Порошенком: Це не кіно і не гра

Середа, 1 листопада 2017, 12:18

Міністр МВС Арсен Аваков заявляє, що не варто фантазувати на рахунок його відносин з президентом Петром Порошенком.

Про це він написав у Twiitter.

"Коментаторам моїх відносин з Президентом - перейдіть зі світу фантазій в реальність - це не кіно і не гра. Не потрібно перекручувань і спекуляцій. А то як начитаєшся, то і "Картковий будиночок" дивитися далі не треба - ви розписуєте крутіше! ", - написав Аваков.

Як повідомлялося, Порошенко й Аваков посварилися через те, що мітингувальникам вдалося встановити намети під парламентом.

За даними УП від джерел в оточенні обох політиків, 17 жовтня Порошенко зібрав на Банковій керівників поліції і главу МВС. Президент був роздратований через те, що людям Саакашвілі і Семенченко вдалося встановити намети на Грушевського.

Пізніше Аваков заявив, що ніякого конфлікту через намети під Верховною Радою у нього з Порошенком не виникало.

Як відомо, 31 жовтня був заарештований син Арсена Авакова Олександр. Його підозрюють в розтраті державних коштів при закупівлі рюкзаків для підрозділів міністерства.

САП планує клопотати про заставу в 5 мільйонів гривень.

Українська правда



Теми: АваковПорошенко
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