Хроніка 14 листопада. Кучма робить Януковича прем’єром, а Тимошенко відповіла Ющенку за "бомжа"

Найцікавіше: 2002. Кучма визначився з кандидатурою Януковича в прем’єри 2004. Студенти в Сумах розбили перше в країні наметове містечко 2009. Тимошенко та Ющенко заочно посперечалися на тему "бомжів" 2016. Деканоідзе оголосила про свою відставку

2001, середа

– Досягнуто політичного компромісу щодо поділу квот між основними політичними партіями-учасницями виборчого блоку Віктора Ющенка "Наша Україна" і так званим "списком Ющенка".

Також підтверджено структурну концепцію блоку, за якою "Наша Україна" складається з 5 політичних партій-юридичних засновників: Народного руху України, Українського народного руху, партії "Реформи і порядок", Партії солідарності та Християнсько-народного союзу.

2002, четвер

– Леонід Кучма збирається запропонувати кандидатуру донецького губернатора Віктора Януковича на посаду прем'єра.

Раніше парламентська більшість висувала президенту на розгляд чотирьох претендентів у керівники уряду: чинного голову Кабміну Анатолія Кінаха, очільника Донецької ОДА Януковича, першого віце-прем'єра Олега Дубину та главу Державної податкової адміністрації Миколу Азарова. За даними джерел, уже готовий указ Кучми про відставку уряду Кінаха.

– Кучма знову призначив головою Сумської ОДА Володимира Щербаня, який до обрання на парламентських виборах-2002 за списком "Нашої України" вже був у Сумах губернатором та одним із перших з новообраних нардепів-"нашоукраїнців" перебіг до провладної більшості у Верховній Раді.

2003, п’ятниця

– "Офіційно Януковича виберуть (кандидатом у президенти) наприкінці року на з'їзді партії. Я в цьому навіть не сумніваюся", – заявив керівник Львівської обласної організації Партії регіонів Олексій Радзієвський щодо безальтернативності кандидатури чинного прем’єра та голови ПР Віктора Януковича на президентських виборах-2004 від цієї партії.

У ніч на п'ятницю невідомі розбили вивіску Партії регіонів на будинку у Львові, де розташовано офіс обласного партосередку, залишивши напис "За Донецьк".

2004, неділя

– Леонід Кучма в інтерв'ю програмі "Епіцентр" на каналі "1+1" порівняв Віктора Януковича із собою під час президентських виборів 1994 року та назвав союз між Віктором Ющенком і Олександром Морозом "схрещенням вужа з їжаком". "Сьогоднішня Україна – стабільна та прогресуюча: не те місце, що годиться для революції", – додав Кучма.

– Сумські студенти оголосили голодування та розбили наметове містечко на центральній площі Сум, а сумчани зібралися на велелюдний мітинг.

Причина протестів – засудження 13 листопада до 10 діб адмінарешту шістьох мешканців міста, які в ніч першого туру президентських виборів 31 жовтня прийшли під виборчу дільницю виборювати своє право на отримання інформації про результати голосування.

2005, понеділок

– Партія "Реформи і порядок", скоріше, налаштована на входження до БЮТ на виборах-2006, ніж на блокування з "Народним союзом Наша Україна". Про це розповів УП нардеп Тарас Стецьків.

– Штаб Партії регіонів переїхав з київського кінотеатру "Зоряний " у маєток на вулиці Липській, що навпроти Театру юного глядача.

Разом з тим з'їзд ПР, запланований на початок грудня, має проводитися на старому місці в "Зоряному", відомому з часів президентських виборів-2004 як штаб Віктора Януковича.

2006, вівторок

– На міністра внутрішніх справ Юрія Луценка складено протокол про корупцію, заявив заступник генерального прокурора Ренат Кузьмін, який є креатурою команди прем’єра Віктора Януковича.

За словами Кузьміна, йдеться "про незаконне присвоєння спеціальних звань офіцерському складу керівництва МВС, незаконну видачу бойових пістолетів громадянам, що не мають права на носіння зброї, і багато чого іншого".

2007, середа

– Лідер блоку свого імені Володимир Литвин заявляє, що Партія регіонів і блок "Наша Україна – Народна самооборона" ведуть кулуарні переговори про створення коаліції у Верховній Раді шостого скликання.

Водночас один з керівників блоку НУНС Микола Катеринчук спростував цю заяву Литвина: "Як член політради блоку я можу заявити, що жодних перемовин з Партією регіонів навколо формування з нею коаліції не ведеться і не буде вестися".

29 листопада у Верховній Раді офіційно оголошено про створення демократичної коаліції між БЮТ та НУНС у складі 227 нардепів.

2008, п’ятниця

– Президент Віктор Ющенко натякнув, що влітку 2009 року в Україні буде інший прем’єр, а не Юлія Тимошенко. "Переконаний, тоді в нас буде той уряд, який зможе реалізувати здорову політику, яка б відповідала національним інтересам", – заявив Ющенко після закінчення саміту в Баку.

– "Арсеній Яценюк незабаром оголосить назву свого нового проекту. Зараз ведеться підготовча робота, реєструються обласні організації, йде інша бюрократична тяганина", – сказав Кость Бондаренко, радник колишнього спікера ВР Яценюка, звільненого з посади два дні тому.

Бондаренко відмовився оприлюднити деталі, що стосуються процесу створення партії, зазначивши лише, що "її назва буде досить несподіваною, незвичайною для українського політикуму".

У 2009 році Яценюка обрано лідером партії "Фронт змін", котру в 2014-му переформатовали в "Народний фронт".

2009, субота

– "Я була здивована, коли в декларації президента побачила новопридбану земельну ділянку в 13 гектарів у Безрадичах. Ну і я теж думаю, що, можливо, поруч із президентом виглядаю бомжем, тому що жодної діляночки державної землі не "стирила", поки працюю прем'єр-міністром ", – таким коментарем Юлія Тимошенко відреагувала на попередню заяву Віктора Ющенка, який через відсутність в декларації прем’єра квартири, земельної ділянки та авто порівняв Тимошенко із бомжем.

2011, понеділок

– Екс-прем'єру Юлії Тимошенко тиждень забороняють спілкуватися з адвокатами. Про це заявив нардеп від БЮТ Сергій Соболєв, зазначивши, що "причина: вона не встає з ліжка, і тому спілкування з адвокатами в приміщенні камери заборонено". Та додав: "А коли треба проводити допит… З адвокатом ти спілкуватися не можеш, а допит проводити можна".

Разом з тим, адвокат Тимошенко Сергій Власенко повідомив, що його підзахисна відмовилася підписувати протокол про пред’явлення їй обвинувачень у справі ЄЕСУ, бо не згодна з ними.

2012, вівторок

– Новообрані народні депутати від Об'єднаної опозиції "Батьківщина" вирішили створити єдину фракцію у Верховній Раді. Під час першого засідання керівник виборчого штабу "Батьківщина" Олександр Турчинов офіційно представив один одному опозиційних парламентаріїв.

– "УДАР" Віталія Кличка використовуватиме всі можливі методи захисту новообраних нардепів, на яких відбувається тиск з боку представників влади з метою їх вступу в лави більшості, заявив заступник глави партії Віталій Ковальчук. На його думку, "Партія регіонів не може бути впевнена у формуванні безумовної більшості в парламенті".

У кінці 2012 року більшість у новообраній ВР сформували регіонали, комуністи, самовисуванці-мажоритарники та перебіжчики з опозиційної "Батьківщини", яких ще називали "тушками".

2013, четвер

– Президент Віктор Янукович у черговий раз заявив, що перед законом усі рівні, у тому числі і екс-прем'єр Юлія Тимошенко, тому ніяких "ексклюзивних підходів" у вирішенні її питання не буде.

– "Ми зробимо все для того, щоб у 2015 році під час президентських виборів президент Янукович був відправлений у нокаут. І нокаутом буде завершення його політичної діяльності", – сказав лідер партії "УДАР" Віталій Кличко в ефірі "Радіо Свобода".

На позачергових президентських виборах у травні 2014 року не балотувалися ні Янукович, ні Кличко.

– За січень-жовтень 2013 року чистий приплив прямих іноземних інвестицій за звітний період становив 1,27 мільярда доларів, повідомила Державна служба статистики. Це майже вдвічі менше, ніж у січні-жовтні 2012-го.

2014, п’ятниця

– Один український військовий загинув та шестеро дістали поранення за минулу добу в зоні проведення АТО.

– Внаслідок мінометного обстрілу бойовиками села Трьохізбенка загинула дівчинка, її мама – у реанімації.

– Державтоінспекція звільнила 35% своїх співробітників у Донбасі, які порушили присягу, повідомив начальник департаменту ДАІ Анатолій Сіренко.

– На сайті БПП оприлюднено робочу версію коаліційної угоди "Блоку Петра Порошенка", "Народного фронту", Радикальної партії, "Самопомочі" та "Батьківщини".

2015, субота

– П’ятеро українських військових загинули та четверо дістали поранення за минулу добу в зоні проведення АТО. Крім цього, вже вдень після обстрілу бойовиками "ДНР" з мінометів саперного підрозділу ЗСУ в Авдіївці один військовий загинув, ще восьмеро поранені.

– "Від наших американських партнерів ми отримуємо рухомі радіолокаційні станції контрбатарейної боротьби AN/TPQ-36. Наявність у наших воїнів контрбатарейних радарів великої дальності стане чинником стримування агресора", – заявив президент Петро Порошенко під час передачі цієї техніки у Львові.

2016, понеділок

– Один український військовий зазнав поранень за минулу добу в зоні проведення АТО.

– Нардеп від "Опозиційного блоку" Юрій Бойко накинувся з кулаками на свого колегу, лідера "Радикальної партії" Олега Ляшка, коли той, виступаючи на погоджувальній раді ВР, сказав, що "Бойко з Льовочкіним їздять по московських обкомах, інструкції отримують у Кремлі".

У цей момент Бойко різко підірвався зі свого місця, спробував обхопити голову Ляшка та вдарив його в обличчя. "Ти чому досі не в тюрмі, скотина!", – продовжував кричати Ляшко.

– Голова Національної поліції України Хатія Деканоідзе оголосила про відставку, підкресливши, що свою функцію виконала та ніколи "не виносила сміття з хати". Через лічені хвилини стало відомо, що голова МВС Арсен Аваков негайно задовольнив її відставку.

Олег Поліщук, для УП