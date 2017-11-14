Головні новини дня – за 60 секунд

Корупція в НАЗК та Мін'юсті, справа Авакова-молодшого, прийняття проекту бюджету на 2018 рік у першому читанні, проблеми з відкликанням закону про Антикорупційний суд, українська авіація без російських двигунів - новини, які обговорювали 14 листопада.

Про корупцію в НАЗК. Керівник департаменту фінансового контролю Національного агентства з запобігання корупції Ганна Соломатіна звинуватила голову НАЗК Наталію Корчак у фальсифікаціях перевірок електронних декларацій.

Крім того, за її словами, працівників НАЗК викликали до Адміністрації президента для інструктажу щодо оприлюднення висновків перевірки декларацій.

А в АП заявляють, що там немає осіб, причетних до фальсифікації перевірки електронних декларацій.

А НАПК направить до суду позовну заяву з вимогою спростування інформації про можливі фальсифікації перевірок декларацій.

Про корупцію у Мінюсті. Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом можливих зловживань з боку керівництва Міністерства юстиції. Справу розслідує НАБУ.

Про Авакова-молодшего. Апеляційний суд Києва залишив без змін рішення Солом'янського райсуду Києва щодо запобіжного заходу синові глави МВС Олександру Авакову.

Про бюджет на 2018 рік. Верховна рада підтримала в першому читанні проект державного бюджету на 2018 рік.

Про Антикорупційний суд. Верховна Рада вкотре не змогла проголосувати за відкликання депутатського законопроекту про антикорупційні суди, щоб президент Петро Порошенко міг подати на розгляд парламенту власний варіант документу.

Про постраждавших під час Майдану. Верховна Рада надала прирівняла пільги учасників бойових дій і громадян, які отримали тілесні ушкодження в ході "Революції гідності".

Про миротворців на Донбасі. "Американські друзі передали свої пропозиції до нашого проекту резолюції Радбезу - двадцять дев'ять абзаців. Три з них наша делегація визнала прийнятними. Небагато, звичайно. Але все-таки три не нуль. Краще, ніж нуль", - повідомив помічник президента Росії Владислав Сурков за підсумками зустрічі в Белграді зі спецпредставником США по Україні Куртом Волкером.

Про українську авіацію. Українській військовий літак "Ан-70" отримає нову авіоніку без російських комплектуючих.

Про "Динамо". Київському "Динамо" присуджено технічну поразку за відмову приїхати на матч 7 туру української Прем`єр-ліги з ФК "Маріуполь".

Про фейки. Міністерство оборони Росії використало як докази співпраці США з ІДІЛ кадри з комп'ютерної гри, видавши їх з фотографії.