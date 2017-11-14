Главные новости дня – за 60 секунд

Коррупция в НАПК и Минюсте, дело Авакова-младшего, принятие проекта бюджета на 2018 год в первом чтении, проблемы с отзывом закона об Антикоррупционном суде, украинская авиация без российских двигателей – новости, которые обсуждали 14 ноября.

О коррупции в НАПК. Руководитель департамента финансового контроля Национального агентства по предупреждению коррупции Анна Соломатина обвинила главу НАПК Наталью Корчак в фальсификациях проверок электронных деклараций.

Кроме того, по ее словам, работников НАПК вызывали в Администрацию президента для инструктажа относительно обнародования выводов проверки деклараций.

А в АП заявляют, что у них нет лиц, причастных к фальсификации проверки электронных деклараций.

А НАПК направит в суд исковое заявление с требованием опровержения информации о возможных фальсификациях проверок деклараций.

О коррупции в Минюсте. Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла уголовное производство по факту возможных злоупотреблений со стороны руководства Министерства юстиции. Дело ведет НАБУ.

Об Авакове-младшем. Апелляционный суд Киева оставил без изменений решение Соломенского райсуда Киева относительно меры пресечения сыну главы МВД Александру Авакову.

О бюджете на 2018 год. Верховная рада поддержала в первом чтении проект государственного бюджета на 2018 год.

Об Антикоррупционном суде. Верховная Рада в очередной раз не смогла проголосовать за отзыв депутатского законопроекта об антикоррупционных судах, чтобы президент Петр Порошенко мог подать на рассмотрение парламента собственный вариант документа.

О пострадавших во время Майдана. Верховная Рада предоставила приравняла льготы участников боевых действий и граждан, получивших телесные повреждения в ходе "Революции достоинства".

О миротворцах на Донбассе. "Американские друзья передали свои предложения к нашему проекту резолюции Совбеза - двадцать девять абзацев. Три из них наша делегация признала приемлемыми. Немного, конечно. Но все-таки три не равны нулю. Лучше чем ноль", - сообщил помощник президента России Владислав Сурков по итогам встречи в Белграде со спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером.

Об украинской авиации. Украинский военный самолет "Ан-70" получит новую авионику без российских комплектующих.

О "Динамо". Киевскому "Динамо" присуждено техническое поражение за отказ приехать на матч 7 тура украинской Премьер-лиги с ФК "Мариуполь".

О фейках. Министерство обороны России использовало в качестве доказательств сотрудничества США с ИГИЛ кадры из компьютерной игры, выдав их из фотографии.