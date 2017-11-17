Головні новини дня – за 60 секунд

ГПУ проти НАБУ і Ситника, НАБУ проти Луценка, новий глава ДБР за домовленістю БПП і НФ, РФ намагається нав'язати новий кордон Україні, викрадення грузинських громадян - новини, які обговорювали 17 листопада.

Про справу ГПУ проти Ситника. Генеральна прокуратура відкрила кримінальне провадження проти директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника за зверненням депутатки від "Народного фронту" Олени Масоріної.

Масоріна стверджує, що Ситник влітку 2017 року надав групі журналістів неофіційне інтерв'ю, в ході якого повідомив обставини та подробиці досудового розслідування у ряді резонансних кримінальних проваджень, які ганьблять людину, принижують її честь та гідність.

За словами Луценка, про обвинувачення наразі не йдеться: "зареєстровано заяву, будуть проведені відповідні слідчі дії, все буде об'єктивно".

Про справу ГПУ проти НАБУ. Генпрокуратура порушила кримінальне провадження щодо керівництва НАБУ по факту закупівлі спортивних костюмів та тактичних сорочок.

Про справу НАБУ проти Луценко. Національне антикорупційне бюро відкрило кримінальне провадження за фактом ймовірного незаконного збагачення генерального прокурора Юрія Луценка. Луценко каже, що справа у НАБУ стосується його сина.

Про ДБР. Обрання керівника департаменту в юридичній компанії "Сектор права" Романа Труби директором Державного бюро розслідувань є результатом кулуарних домовленостей "Блоку Петра Порошенка" і "Народного фронту".

Про "новий кордон з Україною" від РФ. Представник України в тристоронньої контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кучма вважає, що Росія фактично хоче створити на лінії зіткнення на Донбасі новий кордон.

Про викрадення грузинського журналіста. Екс-президент Грузії Міхеїл Саакашвілі заявляє, що спецназ викрав з дому журналіста провідної грузинської телекомпанії Руставі-2 Тамаза Шашвіашвілі і його друзів.

Пізніше нардеп Юрій Дерев'янко повідомив, що викрадених громадян Грузії привезли до аеропорту "Київ", щоб видворити за межі країни.

Про претендентів на пост голови НБУ. Серед претендентів на пост глави Нацбанку є кандидатури в. о. голови НБУ Смолія та голови правління "Райффайзен Банку Аваль" Лавренчука.

Про заяви віце-прем’єра Угорщини. "Угорське громадянство для закарпатців – це не тільки емоційне питання, а й екзистенційне, оскільки дозволяє вільно пересуватися по світу. Уряд прагне до цього, аби після сотні років репресій від "Тріанону" люди відчули переваги бути громадянином Угорщини", - сказав віце-прем’єр Угорщини Жолт Шем’єн.

Про сина Авакова. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков упевнений, що його син не чинив протиправних дій - і це буде доведено в суді.