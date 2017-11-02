Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У ДТП загинули делегат Курултаю кримськотатарського народу та спортсмен

Четвер, 2 листопада 2017, 09:58

У Криму в автокатастрофі загинули делегат Курултаю кримськотатарського народу  Сервер Меннанов і спортсмен Руслан Усманов.

Про це у Facebook повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

"Від імені Меджлісу кримськотатарського народу і себе особисто висловлюю щире співчуття рідним і близьким делегата Курултаю кримськотатарського народу Сервера Меннанова і Руслана Усманова, спортсмена-тренера", - написав він.

Як відомо, курултай кримськотатарського народу – національне зібрання, вищий представницький повноважний орган кримськотатарського народу.

Українська правда
Теми: КримДТП
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
Крим
У НАТО поки не бачать ознак того, що доля Криму може вирішитися на переговорах
Через низький попит готелі в окупованому Криму знизили ціни для туристів до 40%
Росіяни заявили, що на в'їзді в Крим застрягли понад 1300 авто
Останні новини
00:27
У Японії на горі Отаке вивергався вулкан
23:42
У Пентагоні розповіли про стан Остіна
23:14
У Ростові масштабний блекаут, ввели графік подачі світла
22:47
На Херсонщині в суботу поранено 60-річного чоловіка
22:28
Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити
22:07
У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною
21:55
Шмигаль: Угода з Британією двостороння, Україна теж захищатиме друга в разі атаки
21:28
Євросоюз відреагував на вибори на Тайвані
20:50
Байден про прихід до влади уряду Туска в Польщі: Це дуже добре
20:28
У Facebook виявили понад 100 фейкових роликів від імені Сунака
Усі новини...
Реклама: