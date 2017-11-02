В ДТП погибли делегат Курултая крымскотатарского народа и спортсмен
Четверг, 2 ноября 2017, 09:58
В Крыму в автокатастрофе погибли делегат Курултая крымскотатарского народа Сервер Меннанов и спортсмен Руслан Усманов.
Об этом в Facebook сообщил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.
"От имени Меджлиса крымскотатарского народа и себя лично выражаю искренние соболезнования родным и близким делегата Курултая крымскотатарского народа Сервера Меннанова и Руслана Усманова, спортсмена-тренера", - написал он.
Как известно, курултай крымскотатарского народа – национальное собрание, высший представительный полномочный орган крымскотатарского народа.
Украинская правда