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Інформатора бойовиків засудили до 8 років в'язниці

Четвер, 2 листопада 2017, 12:43

Суд засудив до 8 років позбавлення волі мешканця Донецька, який інформував терористів ОРДО про місця дислокації українських військових.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Донецької області, яка виступала обвинувачем у цій справі.

За даними відомства. у ході судових слухань доведено, що 48-річний чоловік з травня по червень 2015 року "активно сприяв представникам терористичної організації "ДНР".

"Засуджений систематично передавав представнику бойовиків із позивним "Хасан" деталізовані дані про місця дислокації, маршрути пересування та вогневі позиції військовослужбовців і військової техніки Збройних сил України та інших військових формувань", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що інформатор, зокрема, розповідав терористу про позиції української армії в Маріуполі, селах Очеретине та Кураховка, містах Курахове та Селідове Донецької області.

"Вказані дані інформатор терористів збирав періодично виїжджаючи з окупованої території, а після повернення до Донецька відразу дзвонив до так званого "головного розвідувального управління ДНР" та детально розповідав про усе, що бачив", - повідомляють у прокуратурі.

За їхньою інформацією, у подальшому отримані дані бойовики використовували під час артилерійських обстрілів зазначених населених пунктів.

Повідомляється, що у листопаді 2015 року злочинця затримали співробітники СБУ у селі Новотроїцьке Волноваського району.

Чоловіка визнали винним у скоєнні злочину, передбаченого статтею 258-3 ККУ (сприяння терористичної організації).

Українська правда

Теми: ДонбасАТОсудв'язниця
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