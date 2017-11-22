Хроніка 22 листопада. Помаранчева революція та Податковий майдан

Найцікавіше: 2002. Від Кучми рятуються розсадкою по-французьки 2004. Початок Помаранчевої революції 2010. У Києві підприємці зібрали Податковий майдан 2015. Два вибухи ЛЕП – і Крим у темряві

2001, четвер

– Пристрасть до алкоголю та гостинність – такі стереотипи щодо українців існують у поляків, йдеться в дослідженні Польського інституту суспільних справ.

Образ України як держави у польському суспільстві не чітко окреслений. Сусіди не знають, як працює в Україні парламентаризм, ринкова економіка чи право. Натомість, серед громадян Польщі популярним є переконання про високий рівень корупції та організованої злочинності в Україні.

2002, п’ятниця

– Одним із символів політичного життя цього року стає розсадка по-французьки. У Празі відбулося засідання Ради євроатлантичного партнерства, у якому взяв участь президент Леонід Кучма.

У НАТО філігранно вирішили питання: як зробити так, щоб Кучма, якого підозрюють у співпраці з режимом Саддама Хусейна, не сидів між Тоні Блером та Джорджом Бушем. Учасників розсадили не за англійським, а за французьким алфавітом, і єдиним сусідом Кучми став президент Туреччини.

– Вхідні телефонні дзвінки стануть безкоштовними – парламент заборонив знімати за них гроші.

2004, понеділок

– Вночі кандидат у президенти Віктор Ющенко закликав українців вийти на Майдан Незалежності у Києві, щоб захистити своє право на чесні вибори. Після цього до охорони Адміністрації президента долучили спецназівців.

Вдень Ющенко виступив на Майдані і закликав до всенародного опору. "Прийшов час, друзі, розбивати по всьому Хрещатику наметові містечка, готуватися до акцій протесту", – сказав він.

За кілька годин на Майдані зібралося близько ста тисяч осіб. Встановили понад 100 наметів, більшість із них – двомісні.

Мітинги на підтримку Ющенка відбулися в кількох містах України. У Львові на вулиці вийшли близько 50 тисяч містян. Львівська та Івано-Франківська міські ради визнали Ющенка своїм президентом та вирішили виконувати його накази й розпорядження.

А президент Росії Володимир Путін привітав з перемогою на виборах Віктора Януковича. Згодом привітає ще раз.

Так почалася Помаранчева революція.

2005, вівторок

– "Ну ще раз крикніть Юля, і я готовий виступати!" – президент Віктор Ющенко звернувся зі сцени на честь нового свята – Дня свободи.

На Майдані зібралися тисячі людей. Вперше і востаннє Україна настільки масштабно святкує річницю Помаранчевої революції. Перед людьми виступлять польові командири Майдану та лідери партій, що брали участь у протестах.

2006, середа

– Перші після Путіна. За частотою згадування у ЗМІ Віктор Янукович, Віктор Ющенко і Юлія Тимошенко посідають з другого по четверте місця в російськомовному інтернеті. На першому – президент РФ Володимир Путін. А внутрішньополітична ситуація в Україні на другому місці у списку найпопулярніших новинних тем у російськомовних блогах.

– На другу річницю Майдану ані палких промов, ані сцени. Лідер БЮТ Юлія Тимошенко перебувала в цей час у Брюсселі, президент Віктор Ющенко відзначав у Маріїнському палаці.

Прем’єр Віктор Янукович та спікер Олександр Мороз цього дня працювали.

2007, четвер

– Близько 200 осіб зібрались на Майдані Незалежності в Києві, щоб відсвяткувати річницю Помаранчевої революції. Вони згадували події 2004 року і закликали не забувати ідеали Майдану.

2008, субота

– Російський "Газпром" погрожує 1 січня 2009 року залишити Україну без газу, якщо не буде підписано відповідного договору на наступний рік. Російська сторона підкреслила: якщо Україна не розрахується за вже поставлений газ, ціна у 2009 році складатиме близько $400 за тисячу кубометрів.

2009, неділя

– "Політичний рейтинг абсолютно не означає хибність політики. Не будемо забувати, що більшість часто помиляється. Я б уточнив, як правило, помиляється".

"Я точно зрозуміла, що було великою помилкою – найважливішу в житті справу відродження сильної України комусь передоручати, навіть на Майдані. Хочеш щось зробити висококласно – зроби сам".

Президент Віктор Ющенко та прем’єр Юлія Тимошенко звернулися до людей з нагоди Дня свободи.

2010, понеділок

– 16 листопада у Києві почався Податковий майдан, а 22 листопада протести проти ухвалення парламентом нового Податкового кодексу набули масового характеру.

На Майдані Незалежності у Києві зібралися кілька тисяч представників малого та середнього бізнесу з різних регіонів України. Вони ухвалили рішення ініціювати референдум щодо дострокового припинення повноважень Верховної Ради.

Організатори підкреслюють аполітичність процесу. Проте на акції виступили Юлія Тимошенко та Юрій Луценко. "Депутати сьогодні піарилися тут, але жоден з них не дав ані копійки", – пізніше сказав зі сцени один з організаторів і додав: сцена коштує 6,5 тисяч доларів на добу.

Окружний адмінсуд Києва заборонив мітингувати в центрі міста. Але протестувальники все одно вирішили залишитися на ніч.

2011, вівторок

– За два роки правління Віктора Януковича в Україні порушено кримінальні справи з політичних мотивів проти 50 активістів і 11 організацій. Такі дані навели в Центрі громадських свобод.

"У деяких кримінальних справах опозиції інкримінуються дії, які зараз безкарно вчиняють представники чинної влади", – зазначили правозахисники.

– Фото дня: депутат від НУНС Андрій Парубій хотів відсвяткувати День свободи, на кілька хвилин встановивши на Майдані символічний намет.

– Майдан уже не той. У центрі Києва на місці, де під час Помаранчевої революції стояла сцена, тепер розмістилися мітингувальники на чолі з регіоналом Олегом Калашниковим. А за 50 метрів від них зі свічками в руках зібралися прихильники помаранчевого Майдану.

2012, четвер

– Київський апеляційний суд підтвердив попередній вирок екс-главі МВС Юрію Луценку у справі щодо стеження під час розслідування отруєння Ющенка.

"Тепер стало зрозуміло, що крім ганебного Печерського судилища, є ще й такий самий Апеляційний суд", – прокоментував це рішення Луценко.

– Генпрокуратура повідомила про те, що Міністерство охорони здоров'я залишило без щомісячної державної допомоги ВІЛ-інфікованих дітей. До цього уряд збільшив вп’ятеро розмір цієї допомоги.

2013, п’ятниця

– Майдан, день 2.

Євромайдан у Києві простояв на холоді під дощем усю ніч. На площі залишалося близько 150 осіб. Мітинги проти призупинення підготовки до підписання Угоди про асоціацію з ЄС відбулися в кількох містах України.

Найбільше людей зібралося у Львові – очевидці писали про десять тисяч учасників. Львівська міськрада ухвалила заяву з вимогою до президента звільнити прем’єра Миколу Азарова та підписати Угоду про асоціацію.

Тим часом Микола Азаров запропонував критикам влади самим скинутися та заплатити 20 мільярдів, які, за його словами, Україна переплатила за газ через газовий контракт Тимошенко. А в ЄС назвали безпрецедентною пропозицію українського уряду, щоб у переговорах щодо асоціації України з ЄС брала участь і російська сторона.

2014, субота

– На неконтрольованій частині Донбасу терористи "ЛНР" та "ДНР" намагаються штучно створити голод, заявив президент Петро Порошенко. За його словами, бойовики обстрілюють машини з українською гуманітарною допомогою та намагаються заблокувати її передачу.

2015, неділя

– У Кривому Розі (Дніпропетровська область) відбулося віче на підтримку кандидата в мери Юрія Мілобога. Активісти вимагали чесного підрахунку голосів. Комісія оголосила переможцем міських виборів Юрія Вілкула, а Мілобог посів другу сходинку.

– Материкова Україна більше не постачатиме електрику до Криму. На Херсонщині невідомі підірвали лінії електропередач, що вели до окупованого півострова. Майже весь Крим залишився без електропостачання.

На півострові виникли черги за пальним та їжею, масово скуповують бензинові генератори, ліхтарі й свічки. Окупаційна влада оголосила режим НС. У містах відключають опалення та гарячу воду.

2016, вівторок

– СБУ провела спецоперацію та затримала на адміністративному кордоні з Кримом двох колишніх військових, які після анексії півострова зрадили присязі. В СБУ розповіли, що ці особи хотіли на материку через посередника отримати документи про вищу освіту, щоб потім стати офіцерами РФ.

У Росії заявили, що дезертирів спеціально виманили на кордон.

– У Нацраді з питань телебачення і радіомовлення заявили, що група "Інтер" стала єдиною, хто не підписав акт щодо захисту дітей під час залучення їх до програм і передач, у яких ітиметься про сексуальне насильство.

Такий документ має регулювати висвітлення сексуальної експлуатації та сексуального насильства у ЗМІ.

Рустем Халілов, для УП