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Головні новини дня – за 60 секунд

Середа, 22 листопада 2017, 19:34

Розборки в Луганську тривають, в Полтаві побили суддю, Вакарчук може сміливо йти на вибори, указ про призначення Труби на посаду ДБР підписаний - новини, які обговорювали 22 листопада.

Про Луганськ. Місцеві жителі повідомили, що вранці в центрі окупованого Луганська бачили автоматників, кілька БТРів, людей з білими стрічками та нашивками Беркут, центр міста оточений бойовиками. За даними жителів в Станиці Луганської, потік людей, які перетинають лінію розмежування з Луганська, збільшився в зв'язку з розбірками у місті.

Ближче до обіду стало відомо, що так звана "народна поліція ЛНР" за допомогою "спецназу ДНР" захопила всіх співробітників місцевої "прокуратури".

Не дивлячись на це, Плотницький обіцяє жителям окупованих територій швидко взяти ситуацію під контроль.

Міністр зовнішніх справ Павло Клімкін наголошує, що нинішня ситуація в Луганську підтверджує російський вплив на незаконні збройні формування на українському Донбасі.

А прес-секретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков каже, що РФ не втручається в справи терористичних організацій в окупованих районах Донбасу.

Про побиття судді з Полтави. У Полтаві напали на суддю Ларису Гольник та її чоловіка Ігоря Гавриленка. Нападники не намагалися їх пограбувати, а одразу почали бити трубами.

Про вибори. Першу п'ятірку кандидатів на президентських виборах, якби вони відбувалися зараз, склали б Петро Порошенко, Юлія Тимошенко, Святослав Вакарчук, Юрій Бойко та Анатолій Гриценко.

Про Трубу. Президент Петро Порошенко підписав указ про призначення Романа Труби директором Державного бюро розслідувань.

Про Холодницького. Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький знаходиться в лікарні. Його госпіталізували через різке збільшення рівня цукру в крові і стрибок тиску. Лікарі діагностували хронічну перевтому з тахікардією.

Про Клименка. Співробітники Служби безпеки України задокументували нові докази причетності екс-міністра доходів і зборів Олександра Клименка до державної зради.

Про "Нафтогаз". Володимир Гройсман озвучив імена шести членів нової Наглядової ради НАК "Нафтогаз".

"Перед новою наглядовою радою буде стояти питання підвищення ефективності роботи компанії, проведення швидкого розділу постачання, добування і трейду. Буде завдання забезпечити різке зростання видобуток українського газу, підвищення ефективності управління компанією, зменшення її витрат, збільшення доходів, сприяння демонополізації ринку", - зазначив Гройсман.

Про зброю з США. Компанія із Техасу AirTronic USA, отримавши ліцензію, постачає в Україну гранатомети. Гранатомети компанії AirTronic USA – це смертоносна зброя, але вона має обмежену дальність попадання. Тож американський уряд гарантує, що PSRL використовуватимуть лише з оборонною метою.

"Українська правда" у Threads

Теми: ЛуганськсудПолтаваХолодницькийКлименко
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