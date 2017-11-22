Главные новости дня – за 60 секунд

Разборки в Луганске продолжаются, в Полтаве побили судью, Вакарчук может смело идти на выборы, указ о назначении Трубы на должность ДБР подписан – новости, которые обсуждали 22 ноября.

О Луганске. Местные жители сообщили, что утром в центре оккупированного Луганска видели автоматчиков, несколько БТРов, людей с белыми лентами и нашивками Беркут, центр города оцеплен боевиками. По данным жителей в Станицы Луганской, поток людей, пересекающих линию разграничения из Луганска, увеличился в связи с разборками в городе.

Ближе к обеду стало известно, что так называемая "народная полиция ЛНР" с помощью "спецназа ДНР" захватили всех сотрудников местной "прокуратуры".

Не смотря на это, Плотницкий обещает жителям оккупированных территорий быстро взять ситуацию под контроль.

Министр иностранных дел Павел Климкин отмечает, что нынешняя ситуация в Луганске подтверждает российское влияние на незаконные вооруженные формирования на украинском Донбассе.

А пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков говорит, что РФ не вмешивается в дела террористических организаций в оккупированных районах Донбасса.

Об избиении судьи из Полтавы. В Полтаве напали на судью Ларису Гольник и ее мужа Игоря Гавриленко. Нападавшие не пытались их ограбить, а сразу начали бить трубами.

О выборах. Первую пятерку кандидатов на президентских выборах, если бы они происходили сейчас, составили бы Петр Порошенко, Юлия Тимошенко, Святослав Вакарчук, Юрий Бойко и Анатолий Гриценко.

О Трубе. Президент Петр Порошенко подписал указ о назначении Романа Трубы директором Государственного бюро расследований.

О Холодницком. Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий находится в больнице. Его госпитализировали из-за резкого увеличения уровня сахара в крови и скачка давления. Врачи диагностировали хроническое переутомление с тахикардией.

О Клименко. Сотрудники Службы безопасности Украины задокументировали новые доказательства причастности экс-министра доходов и сборов Александра Клименко к государственной измене.

О "Нафтогазе". Владимир Гройсман озвучил имена шести членов нового Наблюдательного совета НАК "Нафтогаз".

"Перед новой наблюдательным советом будет стоять вопрос повышения эффективности работы компании, проведение быстрого раздела поставки, добычи и трейда. Будет задача обеспечить резкий рост добычи украинского газа, повышение эффективности управления компанией, уменьшение ее расходов, увеличение доходов, содействие демонополизации рынка", - отметил Гройсман.

Об оружии из США. Компания из Техаса AirTronic USA, получив лицензию, поставляет в Украину гранатометы. Гранатометы компании AirTronic USA - это смертоносное оружие, но оно имеет ограниченную дальность попадания. Поэтому американское правительство гарантирует, что PSRL используется только с оборонной целью.