Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Доба в АТО: 16 обстрілів, одного бійця ЗСУ поранено

П'ятниця, 3 листопада 2017, 07:00

Загалом за минулу добу бойовики 16 разів порушили перемир’я. Унаслідок бойових дій один військовослужбовець Збройних Сил України отримав поранення.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

Наприкінці минулої доби у районі проведення АТО обстановка залишалась неспокійною. Російсько-окупаційні угруповання продовжували обстріли позицій сил АТО на всіх напрямках, застосовуючи переважно піхотне озброєння.

Так, на Луганському напрямку, після 18 години противник тричі бив із гранатометів і великокаліберних кулеметів по оборонцях Кримського.

Під вогонь із цієї ж зброї потрапив опорний пункт ЗСУ неподалік Лебединського, що на Приморському напрямку. 


На Донецькому напрямку наприкінці доби ворог застосовував гранатомети різних видів та стрілецьку зброю біля Луганського, Кам’янки та Бутівки. А з кулеметів окупанти обстрілювали підступи до Авдіївки та Зайцевого.

Як зазначили у штабі АТО, українські захисники 13 разів вогнем із озброєння, що не заборонене мирними домовленостями, примушували найманців до миру.

Як повідомлялось, вдень, 2 листопада, проросійські найманці обстріляли оборонців Кам’янки із великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. У результаті цього протистояння отримав поранення один боєць АТО. Постраждалий перебуває у військово-медичному закладі, у нього задовільний стан здоров’я.

Теми: АТОбойові діїДонбас
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
АТО
Суд у Греції звільнив ветерана АТО, затриманого за запитом Литви
Президент обіцяє дати квартири всім ветеранам АТО й ООС 
Десять українців
Останні новини
01:15
Politico: Наступного тижня Конгрес США вдруге може прийняти тимчасовий проект фінансування уряду
00:27
У Японії на горі Отаке вивергався вулкан
23:42
У Пентагоні розповіли про стан Остіна
23:14
У Ростові масштабний блекаут, ввели графік подачі світла
22:47
На Херсонщині в суботу поранено 60-річного чоловіка
22:28
Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити
22:07
У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною
21:55
Шмигаль: Угода з Британією двостороння, Україна теж захищатиме друга в разі атаки
21:28
Євросоюз відреагував на вибори на Тайвані
20:50
Байден про прихід до влади уряду Туска в Польщі: Це дуже добре
Усі новини...
Реклама: