Сутки в АТО: 16 обстрелов, один боец ВСУ ранен

Всего за минувшие сутки боевики 16 раз нарушили перемирие. В результате боевых действий один военнослужащий Вооруженных Сил Украины получил ранение.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

В конце прошлых суток в районе проведения АТО обстановка оставалась неспокойной. Российско-оккупационные группировки продолжали обстрелы позиций сил АТО на всех направлениях, применяя преимущественно пехотное вооружение.

Так, на Луганском направлении, после 18 часов противник трижды бил из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по защитникам Крымского.

Под огонь из этого же оружия попал опорный пункт ВСУ неподалеку Лебединского, что на Приморском направлении.

На Донецком направлении в конце суток враг применял гранатометы различных видов и стрелковое оружие у Луганского, Каменки и Бутовки. А из пулеметов оккупанты обстреливали подступы к Авдеевке и Зайцевому.

Как отметили в штабе АТО, украинские защитники 13 раз огнем из вооружения, которое не запрещено мирными договоренностями, принуждали наемников к миру.

Как сообщалось, днем, 2 ноября, пророссийские наемники обстреляли защитников Каменки из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В результате этого противостояния получил ранения один боец ​​АТО. Пострадавший находится в военно-медицинском учреждении, у него удовлетворительное состояние здоровья.