Місія ОБСЄ побачила нові шеврони у бойовиків "ДНР"

Спостерігачі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ помітили під Новоазовськом чоловіка, вдягненого у темно-зелений камуфляж із емблемою чорного кажана на плечі.

Про це повідомляється у звіті СММ ОБСЄ на основі інформації, що надійшла станом на вечір 1 листопада.

"31 жовтня на блокпості, розташованому на північній околиці підконтрольного "ДНР" м. Новоазовськ (40 км на схід від Маріуполя), спостерігачі бачили чоловіка, вдягненого у темно-зелений цифровий камуфляж. У нього на плечі був шеврон із зображенням чорного кажана на синьому тлі з жовтою окантовкою", – інформує місія.

"Чоловік був озброєний автоматом (АК-74), який, за оцінкою членів патруля СММ, був новим", – додається у звіті.

Місія ОБСЄ констатувала у середу збільшення кількості порушень режиму припинення вогню у Донецькій області у порівнянні з вівторком, зафіксувавши, серед іншого, приблизно 150 вибухів супроти орієнтовно 80.

У Луганській області місія констатувала аналогічний рівень порушень режиму припинення вогню, що і за попередній звітний період, зафіксувавши водночас більшу кількість вибухів (30 супроти приблизно 10).

СММ також упевнилася, що в підконтрольній "ДНР" Дмитрівці 19 жовтня підірвався на присадибній ділянці і отримав осколкові поранення ноги 45-річній чоловік. А в окупованому Харцизьку від вибуху гранати 1 жовтня загинув 27-річний чоловік і отримав поранення 22-річний.

Члени патруля місії зафіксували такі порушення ліній відведення озброєння у підконтрольному Києву районі: 2 самохідні гаубиці (2С3 "Акація", 152 мм), які перевозили на вантажівках у західному напрямку в смт Новоайдар та 3 буксирувані гаубиці (2A36 "Гіацинт-Б", 152 мм), які вантажівки перевозили на буксирі у східному напрямку від Лисичанська.

За лініями відведення, однак за межами виділених місць зберігання в підконтрольних урядові районах спостерігачі бачили таке озброєння: 15 танків (Т-64) на залізничній станції в м. Рубіжне та 3 самохідні гаубиці (2С19 "Мста-С", 152 мм) на північ від м. Сєвєродонецьк.

У непідконтрольних урядові районах на основі даних повітряного спостереження станом на 19 жовтня було виявлено 23 танки (ймовірно Т-64) на північний схід від с. Круглик (31 км на південний захід від Луганська), що на 8 танків менше, ніж було зафіксовано 25 вересня.

СММ зафіксувала також бойові броньовані машини у зоні безпеки: у підконтрольних уряду районах – нерухомий БТР-80 поблизу с. Середньотепле і БТР-80 неподалік від с. Тепле, а в непідконтрольних уряду районах спостерігачі бачили три БТР-80 та три пересувні командні пункти, що рухалися на північ у Кадіївці.