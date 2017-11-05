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Під Волновахою затримали помічника "коменданта ДНР"

Неділя, 5 листопада 2017, 15:02

Під Волновахою (Донецька обл) поліція затримали мешканця Макіївки, який працював на бойовиків.

Про це 5 листопада повідомили у прес-службі поліції Донецької області.

"Чоловік майже все життя займався приватними перевезеннями на власному автомобілі, у серпні 2014 року прийшов до військової комендатури терористів. Його призначили помічником чергового коменданта. В обов’язки помічника чергового входило приймати виклики від мешканців та спрямовувати патрулі за вказаною адресою", - повідомили у поліції.

За свою роботу грошей чоловік не отримував, тільки продуктові набори, якими він забезпечував свою сім’ю.

У лютому 2015 року поплічник бойовиків звільнився з комендатури та влаштувався експедитором на газовозі і перевозив автомобільне паливо з кордонів РФ.

Мешканець Макіївки зареєструвався у Волновасі як переселенець та планував отримувати українську пенсію. 

На в’їзді у Волноваху чоловіка затримали поліцейські та під час перевірки встановили його злочинну діяльність, яка передбачена ч. 1 ст. 256 "Сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності" КК.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.

Теми: ДонбасДНРАТО
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