Під Волновахою затримали помічника "коменданта ДНР"
Під Волновахою (Донецька обл) поліція затримали мешканця Макіївки, який працював на бойовиків.
Про це 5 листопада повідомили у прес-службі поліції Донецької області.
"Чоловік майже все життя займався приватними перевезеннями на власному автомобілі, у серпні 2014 року прийшов до військової комендатури терористів. Його призначили помічником чергового коменданта. В обов’язки помічника чергового входило приймати виклики від мешканців та спрямовувати патрулі за вказаною адресою", - повідомили у поліції.
За свою роботу грошей чоловік не отримував, тільки продуктові набори, якими він забезпечував свою сім’ю.
У лютому 2015 року поплічник бойовиків звільнився з комендатури та влаштувався експедитором на газовозі і перевозив автомобільне паливо з кордонів РФ.
Мешканець Макіївки зареєструвався у Волновасі як переселенець та планував отримувати українську пенсію.
На в’їзді у Волноваху чоловіка затримали поліцейські та під час перевірки встановили його злочинну діяльність, яка передбачена ч. 1 ст. 256 "Сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності" КК.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.