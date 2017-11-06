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Одеська ОДА виявила масове порушення правил пожежної безпеки

Понеділок, 6 листопада 2017, 21:15

Одеська облдержадміністрація виявила масове порушення правил пожежної безпеки на соціальних об'єктах в регіоні, для виправлення ситуації потрібно більше 700 млн грн.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Фахівці перевірили 617 об'єктів соціальної сфери в Одеській області на предмет дотримання правил пожежної безпеки. Серед них - 482 дитсадків і шкіл, 75 закладів охорони здоров'я, 21 будинок для літніх людей і людей з інвалідністю, 39 будинків відпочинку та оздоровлення.

За фактом перевірок складено понад 500 адмінпротоколів про різні порушення правил пожежної безпеки. Також підготовлено 46 позовів до адміністративного суду щодо заходів реагування у вигляді повного або часткового призупинення робіт, 26 позовів уже направлено до суду.

"Перевірки тривають. Для того, щоб в установах Одеської області встановити сучасні системи протипожежної сигналізації та інші заходи, потрібно 714 мільйонів гривень. Це сума, яку неможливо знайти в стислі терміни. Ми знайшли оптимальний шлях: перевірки, інструктаж, встановлення "тривожних" пожежних кнопок, перевірки можливостей для евакуації у всіх без винятку об'єктах соціальної сфери ", - розповіла глава обладміністрації Максим Степанов.

Вартість "тривожних" пожежних кнопок складає близько 7500 гривень.

Як повідомлялося, у ніч на 16 вересня в дитячому таборі "Вікторія" в Одесі згоріла двоповерхова дерев'яна будівля, двоє дітей загинули і ще одна зникла безвісти.

18 вересня 2017 року Київським районним судом Одеси задоволено клопотання прокуратури про взяття під варту керівника дитячого табору.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні ведеться за ч. 2 ст. 270 КК України (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель людей).

Теми: Одеса
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