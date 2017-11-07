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Трамп попросив Конгрес збільшити військовий бюджет на $ 4 млрд

Вівторок, 7 листопада 2017, 06:19

Президент США Дональд Трамп попросив Конгрес надати $ 4 млрд на підтримку протиракетної оборони для протидії загрозі з боку Північної Кореї.

Про це пише Reuters.

"Цей запит підтримує додаткові зусилля з виявлення, ураження і захисту від будь-якого використання Північною Кореєю балістичних ракет проти Сполучених Штатів, їх розгорнутих сил, союзників або партнерів", - написав Трамп в листі Конгресу.

Трамп також повторив запит на 1,6 млрд доларів на будівництво стіни на кордоні з Мексикою. Як відомо, план Трампа з будівництва стіни був центральним елементом його президентської кампанії, але викликає сумніви у деяких його соратників-республіканців, як і у більшості демократів.

Спочатку Трамп попросив $ 9,9 млрд для протиракетної оборони на рік, що завершується 30 вересня 2018 року,  деякі законодавці визнали запит занадто низьким.

Додаткове прохання Трампа включає $700 тис на ремонт корабелів ВМС після недавніх зіткнень і $1,2 млрд на збільшення чисельності військ в Афганістані і стратегію адміністрації в Південній Азії.

У запиті йдеться, що кошти для Південної Азії будуть спрямовані на розгортання ще 3,5 тисячі військовослужбовців.

Основна частина запиту становить $ 2,1 млрд для протиракетної оборони. Він забезпечить ще 20 ракет, які можуть перехоплювати міжконтинентальні балістичні ракети (МБР) з Північної Кореї, мережу радарів та інше обладнання, призначене для захисту Сполучених Штатів.

Лідери комітетів збройних сил Сенату і Палати представників, республіканці сенатор Джон Маккейн і представник Мак Торнберрі заявили, що вони схвалюють прохання Трампа.

"Цей запит також підкреслює загрозу, що надходить від режиму Північної Кореї, і невідкладну необхідність збільшити наші можливості в області протиракетної оборони для протистояння їй", - йдеться в заяві Маккейна і Торнберрі.

Як повідомлялось, Трамп заявив, що готовий провести переговори з лідером КНДР Кім Чен Ином, щоб уникнути загострення конфлікту навколо Корейського півострова.

Теми: СШАКНДРТрамп
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