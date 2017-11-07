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Трамп попросил Конгресс увеличить военный бюджет на $4 млрд

Вторник, 7 ноября 2017, 06:19

Президент США Дональд Трамп попросил Конгресс выделить $4 млрд на поддержку противоракетной обороны для противодействия угрозе со стороны Северной Кореи.

Об этом пишет Reuters.

"Этот запрос поддерживает дополнительные усилия по обнаружению, поражению и защите от любого использования Северной Кореей баллистических ракет против Соединенных Штатов, их развернутых сил, союзников или партнеров", - написал Трамп в письме Конгрессу.

Трамп также повторил запрос на 1,6 млрд долларов на строительство стены на границе с Мексикой. Как известно, план Трампа по строительству стены был центральным элементом его президентской кампании, но вызывает сомнения у некоторых его соратников-республиканцев, как и большинства демократов.

Первоначально Трамп попросил $9,9 млрд для противоракетной обороны на год, заканчивающийся 30 сентября 2018 года, , некоторые законодатели сочли запрос слишком низким.

Дополнительная просьба Трампа включает $700 тыс  на ремонт корабелей ВМС после недавних столкновений и $1,2 млрд на увеличение численности войск в Афганистане и стратегию администрации в Южной Азии.

В запросе говорится, что средства для Южной Азии будут направлены на развертывание еще 3,5 тысяч военнослужащих.

Основная часть запроса составляет $2,1 млрд для противоракетной обороны. Он обеспечит еще 20 ракет, которые могут перехватывать межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) из Северной Кореи, сеть радаров и другое оборудование, предназначенное для защиты Соединенных Штатов.

Лидеры комитетов вооруженных сил Сената и Палаты представителей, республиканцы сенатор Джон Маккейн и представитель Мак Торнберри заявили, что они одобряют просьбу Трампа.

"Этот запрос также подчеркивает угрозу, исходящую от режима Северной Кореи, и безотлагательную необходимость увеличить наши возможности в области противоракетной обороны для противостояния ей", - говорится в заявлении Маккейна и Торнберри.

Как сообщалось, Трамп заявил, что готов провести переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном, чтобы избежать обострения конфликта вокруг Корейского полуострова.

Темы: СШАКНДРТрамп
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