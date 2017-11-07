Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Донецьку через снаряд загинула дитина і ще двоє постраждали – СММ

Вівторок, 7 листопада 2017, 08:40

У захопленому бойовиками Донецьку одна дитина загинула та двоє отримали поранення в результаті інциденту зі снарядом, що не розірвався одразу.

Про це повідомила Спеціалізована моніторингова місія ОБСЄ увечері 6 листопада в Facebook.

"Спостерігачі побували у Петровському районі, де, за попередніми даними, загинула одна дитина і ще двоє дітей отримали поранення в результаті інциденту зі снарядом, що не розірвався", – повідомила СММ за результатами огляду низки локацій біля Донецька.



При цьому LIGA.net з посиланням на джерело повідомляє, що діти кинули цеглину в сторону снаряда на шкільному стадіоні, в результаті чого стався вибух.

"Загиблому хлопчику було 9 років, стан двох поранених дітей – важкий, вони у лікарні", – зазначило джерело агенції.

Теми: ДонецькДонбасОБСЄ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
Донецьк
На окупованій Донеччині знайшли мертвою 12-річну дівчинку. У вбивстві підозрюють військових РФ
Асєєв розповів, як ексрозвідник Червінський допоміг знайти у Києві головного ката "Ізоляції" "Палича"
Станіслав Асєєв: Інколи я не можу згадати, як виглядає Донецьк – спеціально відкриваю GoogleMaps, щоб подивитись на місто
Останні новини
02:17
Ізраїль заявив, що ХАМАС планував теракти в Європі
01:15
Politico: Наступного тижня Конгрес США вдруге може прийняти тимчасовий проект фінансування уряду
00:27
У Японії на горі Отаке вивергався вулкан
23:42
У Пентагоні розповіли про стан Остіна
23:14
У Ростові масштабний блекаут, ввели графік подачі світла
22:47
На Херсонщині в суботу поранено 60-річного чоловіка
22:28
Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити
22:07
У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною
21:55
Шмигаль: Угода з Британією двостороння, Україна теж захищатиме друга в разі атаки
21:28
Євросоюз відреагував на вибори на Тайвані
Усі новини...
Реклама: