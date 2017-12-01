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Журналістів американських ЗМІ хочуть не пускати у Держдуму РФ

П'ятниця, 1 грудня 2017, 11:00

Держдума прийме постанову про заборону відвідувати нижню палату журналістам всіх американських ЗМІ у відповідь на позбавлення журналістів RT акредитації в конгресі США.

Про це заявила глава комітету з регламенту і контролю Ольга Савастьянова, повідомляють "РИА Новости".

Відзначається, що в понеділок цей проект розгляне комітет, у вівторок – Рада Держдуми. А в середу проект внесуть на розгляд нижньої палати.

Аналогічну міру депутати порекомендують прийняти і законодавчим зборам регіонів.

Повідомляється, що цей крок стане відповіддю на позбавлення журналістів RT акредитації в конгресі США після реєстрації телеканалу в якості іноземного агента.

Як відомо, Міністерство юстиції Сполучених Штатів Америки звернулося до російської телекомпанії RT, раніше Russia Today, з пропозицією зареєструвати американське відділення мовника як "іноземного агента".

В оприлюдненому в січні звіті американських спецслужб ішлося, що Росія втрутилася в президентські вибори 2016 року. Окремо в цьому звіті названий телеканал RT, який фахівці вважають "головним інструментом міжнародної пропаганди Кремля".

У документі вказано, що RT America "позиціонує себе як американський канал і навмисно намагається приховати будь-які юридичні зв’язки з російським урядом".

Після цього президент Росії Володимир Путін назвав дії США щодо російських RT та Sputnik "атакою на свободу слова" і попередив про "дзеркальну" відповідь Москви.

Пізніше стало відомо, що журналістів російського каналу Russia Today позбавили акредитації при Конгресі США.

Теми: РосіяСШАЗМІсвобода слова
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