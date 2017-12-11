Суд відмовив Саакашвілі, а той розповів про обіцянки на даху

Печерський райсуд Києва відмовив захисту Міхеіла Саакашвілі у відводі прокурора Олександра Говорущака.

Спершу захист Саакашвілі просив суд повернути прокуратурі клопотання про запобіжний захід і не розглядати його 11 грудня. Вранці лідер РНС відмовився отримувати клопотання без адвокатів.

Але суд запропонував Саакашвілі в суді офіційно отримати клопотання про запобіжний захід – і той підписав.

Далі захист заявив про викрадення Саакашвілі 5 грудня й 8 грудня.

Ззахист клопотав про відвід прокурора Говорущака через те, що за його рішенням 8 грудня провели обшук без санкції слідчого судді – і тоді затримали Саакашвілі. Крім того, адвокат Руслан Чорнолуцький звинуватив прокурора в розголошенні таємниці досудового розслідування.

За словами адвоката, протокол про затримання складався вночі з 8 на 9 грудня, Саакашвілі при затриманні не зміг скористатися правом на захист у квартирі свого друга

Прокурор заперечив, що перевищив повноваження й незаконно затримав Саакашвілі.

Він зазначив, що о 20:10 у п’ятницю суд уже не працював, тому звернутися до суду про проведення обшуку було вже не можливо. Тому провели обшук на підставі рішення про проникнення до житла до отримання рішення суду, відповідно до ч. 3 ст. 233 ККУ.

Суддя вирішила, що твердження про тиск генпрокурора на Говорущака є не підтвердженим припущенням адвоката, і не побачила порушень у діях прокурора.

Відтак, суд відмовив захисту у відводі прокурора.

Під час аргументації клопотання сам Саакашвілі розповів про події 5 грудня:

"Коли я був на даху, коли я мобілізував наших прихильників, щоб вони прийшли, щоб це не відбувалося в таємниці, до мене підійшов прокурор – і він мені казав: "Мене послав генеральний прокурор Луценко і я Вам даю чесне слово, що Вас ніхто не буде затримувати. Ви підете зі мною, ми поїдемо до Луценка – він хоче з Вами поговорити. І ми Вас, звісно відпустимо".

"Після того я повертаюся в квартиру – і той же прокурор дістає аркуш і каже "Ви затримані". Підлість найвищої категорії", – обурився політик.

"І коли мене везли в машині, СБУ казали: Ми тебе захищаємо. Я питаю: Ви мене затримали? – Ні, ми вас охороняємо, ми вас не затримуємо. Там був такий цирк, що далі нема куди", – додав він.

У паузі засідання Саакашвілі також відкинув підозри в тому, що він – "агент Путіна". "За мене Путін віддасть всіх розвідників", – заявив екс-президент Грузії і екс-глава Одеської ОДА.

Після оголошення рішення щодо клопотання захисту суд щодо обрання запобіжного заходу Саакашвілі оголосив перерву на 15 хвилин.

Як відомо, 5 грудня у київській квартирі Саакашвілі на Костьольній пройшов обшук, тоді його затримали й намагалися привезти в СБУ для отримання підозри, однак прихильники лідера партії "Рух нових сил" заблокували машину правоохоронців – і витягли Саакашвілі з машини.

Після цього Саакашвілі декілька днів перебував на свободі, приходив у наметове містечко під Верховною Радою.

Однак увечері 8 грудня Саакашвілі затримали у квартирі товариша і помістили до ізолятора СБУ.

Йому інкримінують ч 2. статті 256 - "Сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності". Генпрокуратура стверджує, що Міхеіл Саакашвілі домовлявся з людиною Віктора Януковича Сергієм Курченком про фінансування акцій протесту.