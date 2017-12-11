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Суд отказал Саакашвили, а тот рассказал об обещаниях на крыше

Понедельник, 11 декабря 2017, 13:05

Печерский райсуд Киева отказал защите Михэила Саакашвили в отводе прокурора Александра Говорущака.

Сначала защита Саакашвили просила суд вернуть прокуратуре ходатайство о мере пресечения и не рассматривать его 11 декабря. Утром лидер РНС отказался получать ходатайство без адвокатов.

Но суд предложил Саакашвили в суде официально получить ходатайство о мере пресечения – и тот подписал.

Далее защита заявила о похищении Саакашвили 5 декабря и 8 декабря.

Защита ходатайствовала об отводе прокурора Говорущака из-за того, что по его решению 8 декабря провели обыск без санкции следственного судьи – и тогда задержали Саакашвили. Кроме того, адвокат Руслан Чернолуцкий обвинил прокурора в разглашении тайны досудебного расследования.

По словам адвоката, протокол о задержании составлялся в ночь с 8 на 9 декабря, Саакашвили при задержании не смог воспользоваться правом на защиту в квартире своего друга.

Прокурор опроверг, что превысил полномочия и незаконно задержал Саакашвили.

Он отметил, что в 20:10 в пятницу суд уже не работал, поэтому обратиться в суд о проведении обыска было невозможно. Поэтому провели обыск на основании решения о проникновении в жилище до получения решения суда, согласно ч. 3 ст. 233 УК.

Судья решила, что утверждения о давлении генпрокурора на Говорущак является не подтвержденным предположением адвоката, и не увидела нарушений в действиях прокурора.

Следовательно, суд отказал защите в отводе прокурора.

В итоге, суд отказал защите в отводе прокурора.

Во время аргументации ходатайства сам Саакашвили рассказал о событиях 5 декабря:

"Когда я был на крыше, когда я мобилизовал наших сторонников, чтобы они пришли, чтобы это не происходило в тайне, ко мне подошел прокурор – и он мне говорил: "Меня послал генеральный прокурор Луценко и я Вам даю честное слово, что Вас никто не будет задерживать. Вы пойдете со мной, мы поедем к Луценко – он хочет с вами поговорить. И мы Вас, конечно отпустим".

"После этого я возвращаюсь в квартиру – и тот же прокурор получает бумагу и говорит "Вы задержаны". Подлость высшей категории", – возмутился политик.

"И когда меня везли в машине, СБУ говорили: мы тебя защищаем. Я спрашиваю: вы меня задержали? – Нет, мы Вас охраняем, мы Вас не задерживаем. Там был такой цирк, что дальше некуда", – добавил он.

В паузе заседания Саакашвили также отбросил подозрения в том, что он – "агент Путина". "За меня Путин отдаст всех разведчиков", – заявил экс-президент Грузии и экс-глава Одесской ОГА.

После объявления решения по ходатайству защиты суд об избрании меры пресечения Саакашвили объявил перерыв на 15 минут.

Как известно, 5 декабря в киевской квартире Саакашвили на Костельной прошел обыск, тогда его задержали и пытались привезти в СБУ для получения подозрения, однако сторонники лидера партии "Рух новых сил" заблокировали машину правоохранителей – и вытащили Саакашвили из машины.

После этого Саакашвили несколько дней находился на свободе, приходил в палаточный городок под Верховной Радой.

Однако вечером 8 декабря Саакашвили задержали в квартире товарища и поместили в изолятор Службы безопасности Украины.

Ему инкриминируют ч 2. статьи 256 - "Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности". Генпрокуратура утверждает, что Михэил Саакашвили договаривался с человеком Виктора Януковича Сергеем Курченко о финансировании акций протеста.

По словам пресс-секретаря РНС Марьяны Почтар, Саакашвили обыскивали. В связи с арестом Саакашвили объявил голодовку.

Генпрокуратура хочет для Саакашвили домашний арест как меру пресечения.

Алена Рощенко, УП

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Темы: СаакашвилисудпрокуратураЛуценко
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