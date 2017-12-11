Саакашвили о голодовке: Тимошенко как-то не ела 28 дней

Лидер "Руха новых сил" Михеил Саакашвили заявляет, что не ел 4 дня, и ему понравилось.

Об этом он сказал журналистам во время перерыва, отвечая на вопрос, не вредит его желудку жвачка, которую он жует.

"Юлия Владимировна продержалась один раз 28 дней. И посмотрите на нее – все хорошо", - сказал Саакашвили.

Как известно, ранее Саакашвили заявил, что покажет, "как может умереть президент".

"Если они меня вернут в тюрьму, я буду голодать до конца. Но все будут знать, кто устроил это убийство ", - сказал он.

11 декабря в Печерском райсуде началось заседание по избранию меры пресечения задержанному лидеру "Руха новых сил" Михеила Саакашвили.

Саакашвили задержали вечером 8 декабря и поместили в изолятор временного содержания Службы безопасности Украины в Аскольдовом переулке.

Ему инкриминируют ч 2. статьи 256 - "Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности".

Генпрокуратура утверждает, что Михэил Саакашвили договаривался с человеком Виктора Януковича Сергеем Курченко о финансировании акций протеста.

По словам пресс-секретаря РНС Марьяны Почтар, Саакашвили обыскивали. В связи с арестом Саакашвили объявил голодовку.

Прокуратура сообщила, что будет просить суд избрать меру пресечения задержанному лидеру "Руха новых сил" в виде домашнего ареста.

Утром 11 декабря Саакашвили привезли в Печерский райсуд Киева.

По состоянию на 9:15 под судом начали собираться активисты.

Здание суда окружили около 300 правоохранителей и нацгвардийцев.

Вблизи стоят 12 автобусов Нацгвардии и более 10 машин патрульных. Несколько автобусов Нацгвардии дополнительно стоят во дворе Киевской администрации.