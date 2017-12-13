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Суд продовжив арешт Зайцевої

Середа, 13 грудня 2017, 13:51

Київський суд Харкова продовжив міру запобіжного заходу для підозрюваної у скоєнні ДТП у Харкові, у якій загинули 6 осіб, Олени Зайцевої у вигляді тримання під вартою без права внесення застави до 10 лютого 2018 року.

Таке рішення суд виніс 13 грудня.

Сторона обвинувачення просила задовольнити клопотання про продовження міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на 60 діб.

Обвинувачення наголошувало, що є ризики, що Зайцева може переховуватись за межами України та впливати на свідків.  

Захист проти такого клопотання не заперечував.  

"Ми не заперечуємо проти задоволення клопотання", - сказала адвокат Зайцевої Юлія Козир.

Раніше 13 грудня Зайцева визнала свою провину у скоєнні ДТП.

Як відомо, увечері 18 жовтня в Харкові сталася смертельна аварія за участю автомобіля Lexus, який їхав на червоне світло і від зіткнення з Volkswagen Touareg вилетів на тротуар та перекинувся. Внаслідок ДТП загинули 5 осіб, ще 6 отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Пізніше у лікарні померла ще одна постраждала в аварії.

За кермом Lexus перебувала 20-річна жінка, донька харківського бізнесмена Олена Зайцева. Її уже тричі штрафували за проїзд на червоне світло і перевищення швидкості.

Аналіз показав присутність у сечі Зайцевої опіатів у момент скоєння ДТП.

20 жовтня суд ухвалив рішення арештувати Зайцеву на два місяці без права внесення застави.

Пізніше в поліції повідомили, що статус водія Volkswagen Touareg Геннадія Дронова, який проходить як свідок, може бути змінений.

6 листопада правоохоронці повідомили Дронову про підозру.

8 листопада Київський районний суд Харкова ухвалив рішення взяти під варту терміном на 2 місяці Дронова без можливості внесення застави.

16 листопада до оголошення рішення апеляційного суду Дронов заявив, що може оголосити голодування.

16 листопада Апеляційний суд Харківської області відмовився пом'якшитизапобіжний захід стосовно для водія Volkswagen Touareg.

6 грудня, за висновками експертиз у справі про ДТП у Харкові, в організмі водія авто Lexus Олени Зайцевої виявили речовини, які містять кодеїн.

Ірина Балачук, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: ХарківДТПаваріясуд
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