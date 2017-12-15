Хроніка 15 грудня. Суддя-колядник у розшуку, а Гройсман оселився в тещі

Найцікавіше: 2001. Створено блок "За ЄдУ!" 2008. Cуддю Ігоря Зварича оголосили у розшук 2012. У Харкові жорстоке вбивство судді та його родини 2016. Розслідування "Схем": прем'єр Гройсман живе в квартирі тещі

2001, субота

Лідери п'ятьох українських партій створили виборчий блок "За єдину Україну". В блоці нараховується понад одного мільйона осіб. Угода передбачає "висунення кандидатів в депутати в багатомандатному окрузі від блоку у вигляді виборчого списку" з 45 представниками від кожної партії-учасниці.

У народі блок називатимуть просто – За Єду!

2003, понеділок

В СДПУ(о) заявили про наміри підтримати так званий законопроект Гавріша, який передбачає обрання президента у парламенті вже у 2004 році, а повноваження самої Верховної Ради продовжує на рік, до 2007. Опозиція обурена такими намірами. "Наша Україна" зареєструвала 20 проектів постанов про неприйнятність цього законопроекту.

2004, середа

Президент Леонід Кучма звільнив з посади першого заступника голови СБУ Володимира Сацюка, який також є народним депутатом. Із Сацюком пов'язаний скандал з отруєнням кандидата у президенти Віктора Ющенка – саме на його дачі відбулася вечеря, на якій до організму Ющенка потрапив діоксин.

2005, четвер

– Чим менше в обласному центрі бібліотек, тим більше людей підтримали на минулих президентських виборах кандидата Віктора Януковича. Такий закон відкрили видавники брати Капранови.

– Верховна Рада запросила спостерігачів від місії СНД на парламентські вибори-2006.

– В БЮТ вимагають відставки уряду Юрія Єханурова, якщо до 1 січня 2006 року він не врегулює ситуацію з постачанням газу в Україну. "Уряд, РНБО і НАК "Нафтогаз України" повністю провалили питання енергетичної безпеки України", в результаті чого Україна опинилася на межі глобальної енергетичної кризи", – йдеться в заяві Блоку.

2006, п'ятниця

3 тисячі євро відсудив нардеп Олег Ляшко в Україні за порушення своїх прав. Відповідне рішення ухвалив Європейський суд з прав людини. Йдеться ще про події 1997 року, коли журналіст Ляшко написав статтю з критикою т.в.о. прем'єра Василя Дурдинця. За словами самого Ляшка, це стало каталізатором для порушення проти нього кримінальних справ та пізніше – закриття газети "Політика".

2008, вівторок

– Оголошено у розшук голову Львівського апеляційного адміністративного суду Ігоря Зварича. Його звинувачують в одержанні хабара в особливо великому розмірі. В народі Зварича називають суддею-колядником, бо він пояснив знайдені в його будинку гроші традицією засіювати новий кабінет.

2 грудня Генпрокуратура порушила щодо Зварича кримінальну справу за фактом одержання хабара в особливо великих розмірах, однак суддівська недоторканність не дозволила взяти обвинувачуваного під варту. Рада суддів звільнила його з займаної посади. Але Зварич залишив лікарню, в якій перебував, і зник.

– Президент Віктор Ющенко пояснив причину свого низького рейтингу. На його думку, це пов'язано з тим, що він відстоює зближення з НАТО, а також нагадує про Голодомор українського народу в 1932-1933 роках.

2009, вівторок

– Прем'єр Юлія Тимошенко заявила про готовність підтримати кандидатуру Віктора Ющенка на майбутніх президентських виборах. Проте це відбудеться, якщо Ющенко потрапить у другий тур, а Тимошенко – ні. "Знову нагадаю сказане у 2004 році – я готова прати білизну у штабі президента Ющенка", – сказала прем'єрка. "Якщо треба попрати, я куплю їй пральну машинку", – прокоментував це інший кандидат, Арсеній Яценюк.

– Справжня армійська реформа. Головнокомандувач ЗСУ Віктор Ющенко висунув ідею про перехід на новий стройовий крок. На заміну "пруському" кроку, на його думку, має прийти "національний".

2010, середа

Екс-прем'єр Юлія Тимошенко більше невиїзна. Проти неї порушено кримінальну справу – за нецільове використання коштів, отриманих її урядом від продажу квот парникових газів у рамках Кіотського протоколу. І тепер Тимошенко знаходиться під підпискою про невиїзд.

Також затримано екс-міністра навколишнього середовища в уряді Тимошенко Георгія Філіпчука. Це сталося у рамках справи, пов'язаної з розірванням угоди між урядом України та компанією Vanco у 2008 році.

2011, четвер

– 95,8 мільярдів доларів було виведено за попередні 10 років з України. Про це свідчать дані дослідження Світового фінансового співтовариства (GFI), вашингтонської дослідницької і правозахисної організації.

– На засіданнях суду дозволено використовувати російську мову та мови інших національних меншин. Таке рішення ухвалив Конституційний Суд. З відповідним поданням до суду звернулися 54 народні депутати.

– Протест у Запоріжжі. Близько тисячі місцевих підприємців мітингують біля будівлі обласної адміністрації. Вони протестують проти низки державних реформ, зокрема, проти законопроекту про внутрішню торгівлю. "Він передбачає суцільні перевірки і штрафи. Контролюючі органи можуть безперешкодно заходити до підприємця на склади і додому, і ти не маєш права його не впустити", – розповів про нову норму один з мітингувальників.

2012, субота

– Жорстоке вбивство, яке стало відомим на всю країну. У Харкові вбито родину судді одного з районних судів: самого суддю Володимира Трофімова, його дружину, сина і співмешканку сина. Трофімов також був відомий як колекціонер. Всі тіла були обезголовлені.

– "Я в перший день захожу до прем'єр-міністра і говорю: "Виктор Федорович, у меня есть вопросы. Мы должны обсудить". А Віктор Федорович сидить, на мене дивиться і каже: Володимир Васильович, ідіть. Я кажу, куди? А він каже: ідіть, вчіть українську мову". Спікер Володимир Рибак розповідає, як при Януковичі переходив на українську.

2013, неділя

Хроніка Революції Гідності.

На Майдані відбувається Віче, а в п'ятьох мажоритарних округах – перевибори до Верховної Ради.

Нардепи від "Батьківщини" та УДАРу вимагають від президента Віктора Януковича відсторонити від посади та заарештувати секретаря РНБО Андрія Клюєва, оскільки за протоколами допитів глави КМДА Попова та керівника київської міліції Коряка саме він віддавав накази розігнати Майдан. Також опозиціонери зібрали необхідну кількість підписів для розгляду на сесії питання відставки уряду Миколи Азарова.





2014, понеділок

– 917 українських військових загинули та понад 3,3 тисячі дістали поранення за весь час проведення АТО, підрахували в Міністерстві оборони.

– Рада Євросоюзу ухвалила рішення про розширення обмежувальних заходів, пов'язаних з анексією Криму. У свою чергу Україна звернулася до Євросоюзу із запитом щодо юридичного притягнення Росії до відповідальності через анексію Криму, та за систематичне порушення прав кримських татар.

– У захопленій бойовиками Горлівці місцеві жителі штурмували будівлю однієї з райадміністрацій. Це сталося через те, що в РДА почали видавати талони на отримання однієї тисячі гривень компенсації. "Було багато потерпілих, під'їхали медики швидкої, але вони просто не могли пробитися крізь юрбу людей", – написав один з очевидців.

– Українська льотчиця Надія Савченко оголосила голодування. В Савченко запалилося вухо, і вона вимагає пустити до неї лікаря.

2015, вівторок

– До 11 років позбавлення волі в колонії суворого режиму Московський обласний суд засудив громадянина України Валентина Виговського. Росія звинувачує його у шпигунстві на своїй території.

У 2016 Верховний суд РФ визнає цей вирок законним. У грудні 2017 Росія відмовилася видати Виговського Україні для відбування покарання в українській тюрмі.

2016, четвер

– Глави держав-членів ЄС на саміті ухвалили рішення, яке має відкрити шлях для ратифікації Угоди про асоціацію. У висновках Європейської Ради говориться, що Україна виконала умови для безвізового режиму з Європейським Союзом.

– "Батьківщина" виключила нардепа Надію Савченко зі своєї фракції, також нардепи ініціювали виключення її зі складу комітету ВРУ з питань національної безпеки і оборони.

Це сталося через те, що 7 грудня Савченко таємно відвідала Мінськ, де зустрілася з ватажками терористичних організацій "ДНР" та "ЛНР". Вони нібито говорили про полонених.

В СБУ заявили, що про візит Савченко до Мінська вони не знали.

– "Схеми" провели розслідування та з'ясували, що прем'єр Володимир Гройсман живе в елітному кварталі у центрі Києва у квартирі, яка оформлена на його тещу-пенсіонерку.

Рустем Халілов, для УП