На Одещині для обміну звільнили 8 осіб за останні дні

Росіянина Євгена Мефьодова, звільненого з-під варти судом у справі про події в Одесі 2 травня 2014 року, готують до обміну.

Про це сказала керівник прес-служби прокуратури Одеської області Інна Верба у ефірі каналу "112 Україна" у п’ятницю вранці.

"Вчора, 14 грудня, його було звільнено у залі суду, тобто скасовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Одразу співробітниками правоохоронних органів забезпечено йому заходи охорони. Зараз уже готуються до обміну", – сказала вона.

Верба зазначила, що подробиці й дату обміну вона не уповноважена розкривати.

"У мене вже немає інформації про те, що він перебуває в Одесі, вчора він був звільнений у залі суду", – відповіла вона на запитання про місцеперебування Мефьодова.

"Можу сказати, що загалом за декілька днів це вже вісім людей, які є підозрюваними і обвинуваченими по ряду кримінальних проваджень – злочини проти національної безпеки, територіальної цілісності, громадської безпеки – були в такому ж порядку звільнені з-під варти в залі суду", – додала речниця обласної прокуратури.

"Щодо них забезпечується процес обміну на наших військовополонених та інших осіб, які незаконно перебувають на території незаконних збройних формувань", – повідомила вона

Верба додала, що "прокуратура, поліція, Служба безпеки Одеської області вживають всі заходи, щоб якомога більше наших українських громадян поверталися з незаконного утримання".

Днями російські "Известия" писали, що обмін полоненими між Києвом і бойовиками Донбасу має відбутися до 25 грудня.

Як відомо, 15 листопада президент Росії Володимир Путін обговорив телефоном із ватажками "ЛНР" і "ДНР" ініціативу спецпредставника України з гуманітарних питань і свого кума Віктора Медведчука провести найближчим часом пропорційний обмін полоненими за формулою "306 на 74".

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Згодом Медведчук заявляв, що зміна влади в ОРЛО не завадить обміну полоненими, – і він сподівався, що обмін відбудеться до новорічних свят.

Медведчук пояснював, що Україна не може видати всіх затриманих, адже дехто з них ще перебуває під слідством чи під судом. Обмін "усіх на усіх" уже 14 місяців, як заблоковано, тому зараз ідеться про частковий "пропорційний" обмін.

На другому етапі Україна повинна буде звільнити решту 80 осіб, а бойовики Донбасу – решту 20 осіб.

Крім того, кум Путіна визнавав, що окремо від мінського процесу йдуть переговори щодо повернення в Росію декого з затриманих в Україні росіян.

У травні 2016 року Росія видала Україні військового льотчика і народного депутата Надію Савченко в обмін на російських військових Олександра Александрова та Євгена Єрофеєва, затриманих на сході України.

У червні 2016 року РФ видала українців Геннадія Афанасьєва та Юрія Солошенка в обмін на організаторів і учасників так званої "Народної ради Бессарабії" Олену Гліщинську і Віталія Діденка, яких в Одесі звинувачували в сепаратизмі.

У жовтні 2017 року Росія видала засуджених у Криму представників Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза та Ільмі Умерова Туреччині. Остання нібито видала за них "двох бандитів", яких звинувачували в убивстві редактора сайту "Кавказ-центр".