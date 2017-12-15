В Одесской области для обмена освободили 8 человек в последние дни

Россиянина Евгения Мефёдова, освобожденного из-под стражи судом по делу о событиях в Одессе 2 мая 2014 года, готовят к обмену.



Об этом сказала руководитель пресс-службы прокуратуры Одесской области Инна Верба в эфире канала "112 Украина" в пятницу утром.



"Вчера, 14 декабря, он был освобожден в зале суда, то есть отменена мера пресечения в виде содержания под стражей. Сразу сотрудниками правоохранительных органов обеспечена ему меры по охране. Сейчас уже готовятся к обмену", – сказала она.



Верба отметила, что подробности и дату обмена она не уполномочена раскрывать.



"У меня уже нет информации о том, что он находится в Одессе, вчера он был освобожден в зале суда", – ответила она на вопрос о местонахождении Мефёдова.



"Могу сказать, что в целом за несколько дней это уже восемь человек, которые являются подозреваемыми и обвиняемыми по ряду уголовных производств – преступления против национальной безопасности, территориальной целостности, общественной безопасности – были в таком же порядке освобождены из-под стражи в зале суда", – добавила пресс-секретарь областной прокуратуры.



"По ним обеспечивается процесс обмена на наших военнопленных и других лиц, незаконно находящихся на территории незаконных вооруженных формирований", – сообщила она.



Верба добавила, что "прокуратура, полиция, Служба безопасности Одесской области принимают все меры, чтобы как можно больше наших украинских граждан возвращались из незаконного содержания".

На днях российские "Известия" писали, что обмен пленными между Киевом и боевиками Донбасса должен состояться до 25 декабря.



Как известно, 15 ноября президент России Владимир Путин обсудил по телефону с главарями "ЛНР" и "ДНР" инициативу спецпредставителя Украины по гуманитарным вопросам и своего кума Виктора Медведчука провести в ближайшее время пропорциональный обмен пленными по формуле "306 на 74".

Читайте также: "Игра Путина и Медведчука. Будет ли разблокирован обмен пленными"



Позже Медведчук заявлял, что смена власти в ОРЛО не помешает обмену пленными, – и он надеялся, что обмен состоится до новогодних праздников.



Медведчук объяснил, что Украина не может выдать всех задержанных, так как некоторые из них еще находится под следствием или под судом. Обмен "всех на всех" уже 14 месяцев, как заблокирован, поэтому сейчас речь идет о частичном "пропорциональном" обмене.



На втором этапе Украина должна будет освободить остальных 80 человек, а боевики Донбасса – оставшихся 20 человек.

Кроме того, кум Путина признавал, что отдельно от минского процесса идут переговоры о возвращении в Россию некоторых задержанных в Украине россиян.



В мае 2016 года Россия выдала Украине военного летчика и народного депутата Надежду Савченко в обмен на российских военных Александра Александрова и Евгения Ерофеева, задержанных на востоке Украины.



В июне 2016 года РФ выдала украинцев Геннадия Афанасьева и Юрия Солошенко в обмен на организаторов и участников так называемого "Народного совета Бессарабии" Елену Глищинскую и Виталия Диденко, которых в Одессе обвиняли в сепаратизме.



В октябре 2017 года Россия выдала осужденных в Крыму представителей Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова Турции. Последняя якобы выдала за них "двух бандитов", которых обвиняли в убийстве редактора сайта "Кавказ-центр".