Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ОБСЄ: на Донеччині більше вогню, на Луганщині - без порушень "тиші"

Субота, 2 грудня 2017, 00:13
ОБСЄ: на Донеччині більше вогню, на Луганщині - без порушень тиші

Місія ОБСЄ зафіксувала збільшення кількості порушень режиму "тиші" в Донецькій області, в Луганській області спостерігачі не зафіксували жодного такого порушення.

Про це йдеться у звіті місії від 1 грудня, який розміщено на сайті організації.

"У Донецькій області Місія констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом, зафіксувавши меншу кількість вибухів (приблизно 100 вибухів проти близько 110)", - повідомили в ОБСЄ.

"У Луганській області протягом звітного періоду СММ не зафіксувала жодного порушення режиму припинення вогню", - підкреслили спостерігачі.

Раніше місія ОБСЄ на Донбасі зафіксувала 380 вибухів у зоні АТО за період з 19:30 27 листопада по 19:30 28 листопада.

Також Штаб АТО 28 листопада повідомляв, що у Донецькому напрямку можливі збройні провокації з боку бойовиків ОРДЛО.

"Українська правда" у Threads

Теми: ОБСЄДонбас
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
ОБСЄ
Парламентська асамблея ОБСЄ назвала РФ державою-спонсором тероризму
Кулеба вітає звіт ОБСЄ щодо викрадення Росією українських дітей: потужні докази
Росія відмовилась платити внески до Парламентської асамблеї ОБСЄ
Останні новини
03:22
У Колумбії через зсув ґрунту загинуло щонайменше 34 людини
02:36
У чотирьох областях була тривога через активність ворожої тактичної авіації
02:17
Ізраїль заявив, що ХАМАС планував теракти в Європі
01:15
Politico: Наступного тижня Конгрес США вдруге може прийняти тимчасовий проект фінансування уряду
00:27
У Японії на горі Отаке вивергався вулкан
23:42
У Пентагоні розповіли про стан Остіна
23:14
У Ростові масштабний блекаут, ввели графік подачі світла
22:47
На Херсонщині в суботу поранено 60-річного чоловіка
22:28
Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити
22:07
У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною
Усі новини...
Реклама: