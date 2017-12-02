ОБСЄ: на Донеччині більше вогню, на Луганщині - без порушень "тиші"

Місія ОБСЄ зафіксувала збільшення кількості порушень режиму "тиші" в Донецькій області, в Луганській області спостерігачі не зафіксували жодного такого порушення.

Про це йдеться у звіті місії від 1 грудня, який розміщено на сайті організації.

"У Донецькій області Місія констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом, зафіксувавши меншу кількість вибухів (приблизно 100 вибухів проти близько 110)", - повідомили в ОБСЄ.

"У Луганській області протягом звітного періоду СММ не зафіксувала жодного порушення режиму припинення вогню", - підкреслили спостерігачі.

Раніше місія ОБСЄ на Донбасі зафіксувала 380 вибухів у зоні АТО за період з 19:30 27 листопада по 19:30 28 листопада.

Також Штаб АТО 28 листопада повідомляв, що у Донецькому напрямку можливі збройні провокації з боку бойовиків ОРДЛО.