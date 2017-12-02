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18-річному "мінеру" одеського аеропорта грозить 6 років тюрми

Субота, 2 грудня 2017, 17:21
18-річному мінеру одеського аеропорта грозить 6 років тюрми

Одеська поліція спільно зі Службою безпеки затримала 18-річного підозрюваного у "мінуванні" по телефону міського аеропорта 29 листопада.

Про це повідомили у прес-службі поліції Одеської області на сторінці у Facebook.

На відео, яке опублікували правоохоронці, хлопець стверджує, що телефонував "під дією сумішей для паління".

"Друг запропонував зателефонувати поприколюватися. Зателефонували в "102", я почав говорити: "Ало, це поліція? В аеропорту закладена бомба. Я вимагаю 4 мільйони доларів або підірву аеропорт", - сказав він.

Хлопець стверджує, що йому не були потрібні гроші.

"Це, по-перше, був прикол. А, по-друге, я знав, що з мене в поліції можуть просто "поржати", - додав він.

"В ході оперативно-технічних заходів його особа була встановлена. Як речовий доказ у справі був вилучений мобільний телефон, з якого він здійснив дзвінок, а потім продав", - йдеться у повідомленні поліції.

Поліція розпочала досудове розслідування за ч. 1 ст. 259 "Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності" Кримінального кодексу.

Правоохоронці зазначають, що хлопцеві грозить до 6-и років ув’язнення.

Як відомо, 24 листопада надійшли повідомлення про мінування всіх станцій Київського метрополітену, аеропортів "Київ", "Бориспіль", "Одеса", "Вінниця", "Дніпро" та "Івано-Франківськ", а також ДП "Антонов".

Згодом стало відомо, що в аеропортах "Київ", "Дніпро" та "Одеса" вибухівки не знайшли.

Пізніше до поліції надійшли повідомлення про мінування одного ТРЦ у Вінниці та двох у Львові.

Під час перевірки поліція не виявила вибухівки в жодному з цих місць.

Українська правда

Теми: Одесааеропортполіція
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