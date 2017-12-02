Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Посол США в РФ: Штати знімуть санкції з Москви, коли вирішиться українське питання

Субота, 2 грудня 2017, 17:57
Посол США в РФ: Штати знімуть санкції з Москви, коли вирішиться українське питання

Санкції США щодо Москви буде знято після вирішення українського питання, головне завдання - зупинити насилля на Донбасі.

Про це в інтерв'ю телеканалу "Санкт-Петербург" заявив посол США в РФ Джон Хантсман, пишуть "Ведомости".

"Якщо ми зможемо вирішити питання з Україною, а саме - прийти до домовленості, яка влаштує обидві сторони, ми отримаємо позитивний результат", - зазначив Хантсман.

За його словами, США запровадили санкції щодо РФ через ситуацію в Україні, тому що це "питання міжнародного права і територіальної цілісності", які важливі для Вашингтона та усього світового співтовариства.

При цьому Хантсман зазначив, що у Росії і США багато спільного, а мета його роботи в РФ - "рух вперед в процесі нормалізації відносин між Москвою і Вашингтоном".

Як відомо, 29 листопада 2017 року набули чинності санкції проти енергетичного і банківського секторів економіки Росії, що були накладені через її агресію проти України. Йдеться про посилення санкцій проти даних секторів економіки РФ. 

Обмеження запроваджуються на умови фінансування російських компаній, що перебувають під санкціями, з боку американських юридичних чи фізичних осіб, а також із території США. 

Директор Офісу з питань контролю за іноземними активами  мінфіну США Джон Смітт у доповіді на слуханнях в Конгресі заявив про "конкретний вплив санкцій США проти РФ, зокрема, у сфері нафтовидобування".

Теми: санкціїРосіяСШАДонбас
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
санкції
Абрамович оскаржує санкції ЄС: розгляд призначено на 13 липня - Reuters
Monobank повернув 5,5 млн доларів клієнтів від підсанкційного брокера EXANTE
США запровадили санкції проти топ-посадовця Сербії, який вважається "людиною Москви"
Останні новини
03:22
У Колумбії через зсув ґрунту загинуло щонайменше 34 людини
02:36
У чотирьох областях була тривога через активність ворожої тактичної авіації
02:17
Ізраїль заявив, що ХАМАС планував теракти в Європі
01:15
Politico: Наступного тижня Конгрес США вдруге може прийняти тимчасовий проект фінансування уряду
00:27
У Японії на горі Отаке вивергався вулкан
23:42
У Пентагоні розповіли про стан Остіна
23:14
У Ростові масштабний блекаут, ввели графік подачі світла
22:47
На Херсонщині в суботу поранено 60-річного чоловіка
22:28
Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити
22:07
У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною
Усі новини...
Реклама: