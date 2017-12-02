Українські біатлоністи провалили спринтерську гонку першого етапу Кубка світу

Спринтерську гонку на 10 км із двома вогневими рубежами першого етапу Кубка світу, що проходить у шведському Остерсунді, виграв норвежець Тар'єй Бьо.

Другим дистанцію подолав Мартен Фуркад (Франція), третім - Эрік Лессер (Німеччина), пише "Укрінформ".

Українські спортсмени посіли: Артем Прима - 50 місце, Володимир Семаков - 61, Сергій Семенов - 67, Дмитро Підручний - 75, Руслан Ткаленко - 93.

Як відомо, у жіночому спринті на 7,5 км "бронзу" Кубка світу завоювала українка Юлія Джима, яка раніше фінішувала третьою у 15-км індивідуальній гонці.