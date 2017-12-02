Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Українські біатлоністи провалили спринтерську гонку першого етапу Кубка світу

Субота, 2 грудня 2017, 21:55

Спринтерську гонку на 10 км із двома вогневими рубежами першого етапу Кубка світу, що проходить у шведському Остерсунді, виграв норвежець Тар'єй Бьо.

Другим дистанцію подолав Мартен Фуркад (Франція), третім -  Эрік Лессер (Німеччина), пише "Укрінформ".

Українські спортсмени посіли: Артем Прима - 50 місце, Володимир Семаков - 61, Сергій Семенов - 67,  Дмитро Підручний - 75, Руслан Ткаленко - 93. 

Як відомо, у жіночому спринті на 7,5 км "бронзу" Кубка світу завоювала українка Юлія Джима, яка раніше фінішувала третьою у 15-км індивідуальній гонці.

Теми: спорт
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
спорт
Зіркові команди Шевченка та Зінченка зіграли у Лондоні на підтримку України
Харлан про погрози росіян після скандалу – надсилали фото вбитих бійців та дзвонили
14-річний український картингіст вперше здобув титул чемпіона Європи
Останні новини
03:22
У Колумбії через зсув ґрунту загинуло щонайменше 34 людини
02:36
У чотирьох областях була тривога через активність ворожої тактичної авіації
02:17
Ізраїль заявив, що ХАМАС планував теракти в Європі
01:15
Politico: Наступного тижня Конгрес США вдруге може прийняти тимчасовий проект фінансування уряду
00:27
У Японії на горі Отаке вивергався вулкан
23:42
У Пентагоні розповіли про стан Остіна
23:14
У Ростові масштабний блекаут, ввели графік подачі світла
22:47
На Херсонщині в суботу поранено 60-річного чоловіка
22:28
Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити
22:07
У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною
Усі новини...
Реклама: